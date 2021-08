Ya son más de 1200 las personas muertas por el sismo en Haití

Al menos 1.297 personas murieron por el terremoto que sacudió a Haití, informó hoy el servicio de protección civil, en una actualización que casi duplica los decesos reportados en un informe previo.

"La cantidad personas muertas por el terremoto subió a 1.297 el 15 de agosto", dijo el servicio, que también actualizó a más de 5.700 los heridos, que hasta ahora eran 2.800, informó la agencia de noticias AFP.

"Es probable que haya un gran número de víctimas y daños importantes, y es probable que el desastre sea generalizado", informó hoy el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), al emitir una alerta roja "por muertes relacionadas con temblores y pérdidas económicas" que, de acuerdo al organismo, requerirán una respuesta internacional.

Según el USGS, el sismo que se produjo el sábado por la mañana en Haití causó "peligros secundarios como deslizamientos de tierra" que podrían haber provocado nuevos fallecidos.

El papa Francisco hizo hoy un pedido a la "comunidad internacional" para ayudar al empobrecido país, que todavía no logra recuperarse del sismo de 2010 que dejó más de 200 mil muertos y unos 300 mil heridos.

Un epidemiólogo guineano que había viajado a Haití enviado por las Organización Mundial de la Salud (OMS) para luchar contra el coronavirus es una de las víctimas fatales del devastador terremoto registrado el sábado último en el país caribeño, informó hoy el titular del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En su cuenta de Twitter, el director general de la OMS, escribió: "Devastado por la noticia de la muerte de nuestro colega Ousmane Touré en el terremoto de Haití".

Y agregó que Touré fue "un excepcional epidemiólogo de Guinea que ayudó a vencer al Ébola en África Occidental y el Congo".

Touré había sido enviado a Haití para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus.

"Mi más sentido pésame para su esposa y sus pequeñas hijas", finalizó su mensaje el titular de la OMS.

Hasta el momento, son 1.297 las personas fallecidas por el terremoto 7,2 grados que el sábado se produjo a 160 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití.

Devastated to hear that our colleague Dr Ousmane Touré died in the #Haiti earthquake. He was an outstanding epidemiologist from Guinea who helped beat Ebola in West Africa & 🇨🇩 & was deployed to 🇭🇹 for the #COVID19 response. My deepest condolences to his wife & young daughters. pic.twitter.com/YoG9YDkZkc