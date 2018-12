El YoCorro se vivió con mucha intensidad en un domingo soleado y al aire libre

Ya en la línea de llegada, no pasaron ni 30 minutos para que aparezca el primero en cruzar la meta. Gonzalo Maldonado, oriundo de Cervantes. La primera en llegar fue Georgina Ripani, también competidora del 6K. “El clima estaba hermoso para correr y hermoso el circuito, la verdad muy divertido, entretenido y rápido”, consideró y reconoció que “toda la familia hace deporte, y estas competencias nos ayudan a que cada día nos levantemos a entrenar”.

La mujer que mejor resultado obtuvo en la carrera de 10K fue Nancy Elizabeth Maselli, con 41:33. Ella aseguró sentirse “feliz”, porque sintió los efectos del entrenamiento. “Van dando resultados y mejora de a poco”, explicó la joven de 44 años. “No me pongo muchos objetivos porque tengo una familia, pero la que veo que pueda hacer me hago un rato y la voy a hacer”, señaló.

Así, una pareja de Fernández Oro, 19 ella y 23 él, llegaron y se fundieron en un abrazo, luego de cruzar la línea y de correr 6 kilómetros. Los motivó “La energía de la actividad” y aseguraron que ahora no van a poder parar de correr.

“Si no salgo a correr o a andar en bici se me amarga el día”, dijo un hombre que ya venía afilando los dientes para “el asadito de esta noche con la familia”, todo con una enorme sonrisa y las evidentes señales del cansancio, pero de ese lindo y saludable.

Benjamín Sosa es de Santa Cruz. Ni bien cruzó la meta se acercó a un costado y entregó uno de los besos más sentidos que se pudo ver en esta edición. “Yo lo veo a él y me pongo orgullosa”, dijo ella, que se llevó el premio mayor.

Un hombre de 74 años llegó con un paso relajado, y señales de que le sobró en estos 10K. Miraba para arriba y tiraba besos al aire. “Le agradezco a mi hijo Pablo, que está en París y se lo merece. Él corre y corre”, dijo con los ojos que por momentos se humedecían. “Viví en Viedma, en Roca y hace años que vivo en Neuquén. Entreno en la barda, me gustan las ramas, los yuyos, las plantitas, la jarilla”, contó. Mencionó que un joven de unos 14 años venía corriendo a la par y “me esperaba, por ahí me cansaba y me acompañaba. Lo voy a saludar porque es un capo”, alcanzó a decir con los ojos repletos de emoción.