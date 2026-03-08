Ivonne Guzmán y La Delio Valdez: «Nos gusta vivir nuestro espacio como un espacio de militancia»

Hubo un momento en que La Delio Valdez se vio floja de canciones y fue cuando comenzó a pensar en el sucesor de El Tiempo y la Serenata, su disco de 2021. Cayeron en la cuenta de que no tenía suficiente material como para empezar un nuevo desafío discográfico. Y tuvieron una idea tan simple como brillante: abrir el juego y que todos puedan aportar sus ideas.

El resultado fue El desvelo, un disco luminoso, alegre y super bailable surgido de un trabajo creativo colectivo como nunca lo había hecho La Delio Valdez, al fin y al cabo, una ejemplar cooperativa de artistas.

Editado a fines de abril del año pasado, El desvelo cuenta con una colaboración de Los Palmeras en “Dice que no le importa”, por supuesto las más reproducida del disco al menos en Spotify. Luego de presentarlo en Argentina y por Latinoamérica durante casi todo el año pasado, incluidos los shows sold out en Ferro y el Movistar Arena, La Delio Valdez lo trae a la Patagonia.

Se presentarán el próximo jueves 12 en el estadio de Bomberos Voluntarios de Bariloche y el sábado 14 en Círculo Italiano de Cipolletti. Puntos de venta para el show en el Alto Valle: Nikel (San Martín 526, Cipolletti), Croma (Perito Moreno 151, Neuquén) y Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén) y por sistema a través de tuentrada.com.

La gira incluía un show en Lamarque, el viernes 13, en el marco de la Fiesta Nacional del Tomate, pero el evento fue suspendió a raíz de la desaparición de Kevin Hernández en dicha localidad (ver aparte).

A pocos días de emprender viaje al sur junto a una crew de varias decenas de personas que conforman La Delio Valdez, de las cuales quince son sus músicos, Ivonne Guzmán, la carismática y talentosa voz femenina principal de la orquesta porteña formada allá por 2009, se conectó vía Zoom con Río Negro para hablar de la gira que los devolverá a la Patagonia luego de “un par de añitos”, de El Desvelo, su origen y cómo fue hecho y de las dificultades de ser como son en tiempos difíciles para ser como ellos son: cooperativistas, solidarios y humanos, sobre todo humanos.

La Delio Valdez y su público, en el Movistar Arena, en novimbre del año pasado.

“Es un show renovado, con canciones nuevas, propuestas nuevas escénicas, que ya vienen de la mano de los que propone el disco. Y con muchas ganas de conectar con la gente”, comienza diciendo la cantante nacida en Colombia.

“Es un disco que trae una propuesta de cantantes nuevos, de dúos que antes no habíamos hecho”, destaca. “Y eso, a nivel escénico, genera nuevos formatos y nuevas cosas lindas que pasan arriba de escena. Y la verdad es que ha sido un disco que nos ha gustado mucho, nos gustan mucho las canciones, la forma de encararlo, que lo grabamos en vivo casi en su totalidad, ya es un condimento muy lindo y me parece importante, porque hace al sonido, como que se diferencia mucho de los discos anteriores que tiene La Delio por eso, porque suena como suena en vivo”.

El desvelo, un disco hecho entre todos

El desvelo comenzó a gestarse entre fines de 2024 y comienzos de 2025, pero resultó que no tenían suficiente material. El modo de trabajo compositivo parecía agotado al menos ene se momento, por lo que decidieron abrir el juego a toda la orquesta y ver qué pasaba. “El impulso fue que no teníamos canciones, faltaba material, había pocas canciones y nos resultó muy bien porque surgieron muchísimas canciones con tintes nuevos, colores nuevos, que siempre suman a la evolución misma de la música, así que me parece que estuvo buenísimo. Veníamos con un formato de que los autores presenten las canciones completas, como había sido en oportunidades anteriores, y arrancamos pensando en que fuera una composición más colaborativa, como una nueva forma de encarar la música”, cuenta Ivonne.

“Y dio muchos frutos a nivel musical, surgieron muchas canciones que se compusieron entre cuatro, entre tres, cinco, traías una idea y otro la terminaba u otro le ponía la letra, entonces fue como un disco mucho más colaborativo con respecto a los anteriores, donde venía un autor con el tema terminado y solamente la orquesta le ponía el arreglo”.

Ivonne Guzmán y Abel Pintos, en el Movistar Arena, en noviembre del año pasado.

Ivonne reconoce que hacer El Desvelo del modo en que fue hecho resultó un viaje bastante diferente al que venían acostumbrados. “Fue muy lindo, también generó una diferencia a nivel musical más alegre, si lo comparamos con Sonido Subtropical (2018) o El Tiempo y la Serenata (2021), que es un poquito más introspectivo o más melancólico si se quiere, porque también el contexto en el que se compuso era la pandemia, entonces creo que eso también influyó en el resultado de la música, más alegre, explorando algunos géneros que no habíamos incursionado antes como la bachata, pudimos hacer algunas colaboraciones, una en particular que nos tiene muy orgullosos, que es con Los Palmeras”.

La Delio y Soledad, una historia

De un tiempo a esta parte, La Delio Valdez y Soledad Pastorutti concretaron una serie de logradas colaboraciones que dieron forma a una amistad musical de mutua admiración. Costó tiempo, pero se dio y fue gracias a Marcela Morelo. Fue el comienzo de varias colaboraciones.

Cuenta Ivonne: “Nosotros veníamos queriendo colaborar con ella desde hace varios años, pero no se venía dando, no se daba la canción correcta, la oportunidad correcta, hasta que llegó la propuesta de Marcela Morelo de participar en su disco y justo la Sole, que también es muy amiga de Marcela, sin saber, le dijo que quería hacer la canción que Marcela nos había propuesto a nosotros. Entonces ahí a ella se le ocurrió que fuese una colaboración de a tres y ahí fue que tuvimos la oportunidad de conocer en persona a Soledad, porque antes había sido todo como mensajes y todo muy virtual, y ahí fue que se concretó, porque ahí nos conocimos, nos vimos la cara. Las cosas se dan cuando hay un vínculo, y ahí se dio el vínculo, entonces ahí ella me invita a mí a participar de su show del Gran Rex”.

Ese show de Soledad en el teatro porteño fue el segundo encuentro, pero el primero sobre un escenario. “Mucho del repertorio que hace la Sole es un repertorio que yo escuché en mi infancia, no por ella, sino por los autores originales, entonces habían canciones de su repertorio que yo hace mucho tiempo quería cantar, como por ejemplo ‘Que nadie sepa mi sufrir’; entonces, cuando ella me invitó a hacer ese show, me dijo elegí la canción que vos quieras y le dije, bueno, esa (risas), que además hay una versión en cumbia de La Sonora Dinamita, que es la versión que yo tenía en mi cabeza desde mi infancia. Yo siempre quise hacer esa canción con la Delio, pero por una cuestión o por otra nunca la elegíamos y cuando se dio esta colaboración con Sole, con ella tuvo sentido, porque yo la hice en su Gran Rex”.

Ivonne Guzmán y Soledad, durante el show de La Delio Valdez en el Movistar Arena.

Al poco tiempo, la Delio devolvió gentilezas invitando a Soledad a la presentación de El Desvelo en el Movistar Arena. “Después nosotros hicimos el arreglo en cumbia, porque la de ella es más en clave de vals, y la invitamos a ella al Movistar. Ella aceptó, por suerte podía, y ahí fue la segunda vez que compartimos escena. La verdad fue una alegría absoluta, ella es una persona súper sencilla, humilde, amorosa y tiene una luz que siempre nos deja con un aire de frescura y felicidad cada vez que compartimos con ella”.

Lo último es El desvelo, sí, pero lo último, último es Enganchados Bailables Vol.1, editado el 18 de diciembre pasado. Un disco que desde la estética de su portada y el nombre mismo resuena a aquellos viejos compilados de los años ‘80 que solían editarse justamente a fines de cada año. Y en parte de eso se trata este primer volumen. Y por si fuera poco además fue grabado en vivo a modo de live session.

“Fue una idea que nos venía rondando desde hacía varios meses”, cuenta Ivonne al respecto. “Creo que desde el año pasado habíamos dicho que estaría bueno empezar como inspirándonos justamente en esos viejos CDs que salían de compilados bailables. Y sí, la idea es esa, que remita a eso, y que además tenga varios volúmenes, que cada año a fin de año hacer una entrega de algún compiladito bailable, una curaduría nuestra como regalo de viejas épocas y como un espacio más para hacer música, unos enganchaditos que la gente tenga mano para bailotear”.

La Delio: cooperativismo y solidaridad en tiempos difíciles

P: Han estado muy activos en el último tiempo, ¿cómo los viene tratando esta temporada de verano?

R: Por suerte, la verdad que muy bien. O sea, dado el contexto, somos una orquesta que tiene 16 años de trayectoria, y eso nos da una espalda, digamos, como para seguir trabajando y tener trabajo.

Pero la verdad es que tuvimos que salir bastante a la búsqueda. A diferencia de otros años en donde rechazábamos propuestas porque no nos daba abasto la agenda, este año fue todo lo contrario, fue salir a buscar, salir a ver qué podíamos hacer y pienso que lo pudimos lograr gracias a que tenemos tantos años de trayectoria y un nombre que nos respalda. El resultado es que hemos trabajado, al final fue un verano que fue fructífero y lo aprovechamos y pudimos sacarlo adelante.

La Delio Valdez en Ferro, en noviembre de 2024.

P: De afuera se ve que La Delio siempre llena, cuando vienen acá a la región agotan funciones, siempre se ven multitudes celebrando, llenan cada vez que salen…

R: Sí, somos una orquesta, tenemos un gasto alto, para movernos somos un gasto alto. Cada vez más todos los integrantes vamos siendo cabezas de familia. Por suerte, por nuestro formato cooperativista, hemos logrado tener una dignidad laboral que esto se traduce a una estabilidad de un sueldo por mes, porque además somos independientes.

Entonces, bueno, es como que vamos surfeando la irregularidad en el sentido que es ser un músico independiente dentro del marco cooperativista, que también a su vez nos permite movernos con cierta soltura, pero sí que es difícil…

Sí que es un tremendo trabajo llevar adelante una cooperativa de 20 personas, digamos, no solo son los sueldos nuestros, también son los sueldos de toda la gente de nuestro staff que trabaja con nosotros, que también nosotros tenemos la ilusión y la visión de expandirnos al exterior y seguir creciendo. Entonces, sí, a veces uno ve, no sé, un Ferro lleno y resultó queno tuvimos ganancias.

Porque siempre es invertir, invertir, invertir. Es una ola que el músico independiente va surfeando y que tenemos que estar todo el tiempo empapándonos de cómo va cambiando la industria, de cómo va evolucionando.

Ivonne Guzmán, de La Delio Valdez

P: Siendo un proyecto cooperativo, solidario, ¿cómo sentís que el proyecto está funcionando en esta época, donde las cosas parecen ir hacia un sentido contrario?

R: Definitivamente, somos militantes de la comunidad, del trabajo colaborativo, de que solo nadie se salva y fieles creyentes de eso, ¿no? Tratamos de estar presentes y utilizar nuestra voz en todas las causas que nos representen. Entonces, de alguna manera sí es un espacio de militancia.

En épocas en donde se prioriza el individualismo, se prioriza la manipulación a través de los medios de comunicación, en donde ya la realidad es cuestionable, no se sabe qué es verdad y qué no. Entonces yo pienso que los espacios que generamos nosotros hacen una resistencia porque es un lugar en donde las personas se reúnen en comunidad, en donde generamos vínculo, en donde nos miramos a la cara, en donde compartimos y aunque sea lo que sucede ahí es verdad, lo que sucede en nuestros shows es verdad. Es real.

Y en ese compartir, en esa comunidad, mismo desde nuestra forma de trabajo, nosotros vamos buscando los espacios que nos representan y compartir con gente que crea y tenga los mismos valores.

No nos vamos a meter a compartir con espacios que no nos representen en nuestros ideales. Así que sí, a nosotros nos gusta vivir nuestro espacio como un espacio de militancia, como un espacio de comunidad y de compartir.