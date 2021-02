A diez años del fin de la era radical

A una década fuera del gobierno, el radicalismo rionegrino, que hasta el 2007 fue una máquina de ganar elecciones y de acumular poder, no llega a distinguirse en la política provincial actual gracias a un proceso de erosión que comenzó ni bien César Barbeito perdió las elecciones a manos de Carlos Soria, en el 2011.

En abril la UCR provincial irá a unas elecciones internas en las que competirán tres propuestas. Estará en juego si el partido sigue diluido en el macrismo o se independiza y trata de recuperar protagonismo.

La diputada nacional Lorena Matzen, presidenta actual de la UCR, tiene tres desafíos por delante: que su sector gane la interna, que Cambiemos la lleve como candidata a la reelección y que la polarización con el peronismo le permita quedarse con una de las dos bancas en juego. No será sencillo, en el medio está Juntos, el partido de gobierno, que está decidido a buscar un segundo lugar en la Cámara de Diputados de la Nación.

La derrota de la UCR en 2011 tiene varias explicaciones, analizada con la perspectiva que dan los años. El mérito principal es de Carlos Soria y de su decisión de construir alianzas, especialmente con el Frente Grande del entonces intendente de Cipolletti Alberto Weretilneck.

Pero los radicales hicieron su aporte a la derrota. Basta revisar los nombres del último gabinete de Saiz para entender el proceso que terminó llevando al gobernador a poner a Barbeito como ministro de Educación para luego ungirlo como su candidato a la sucesión.

Barbeito, Francisco González, Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy integraban ese gabinete y hoy están condenados por el cobro de sobresueldos. “Separaron y sustrajeron fondos de la esfera de custodia de la administración y los pusieron bajo su control, para distribuirlos luego a los beneficiarios según su arbitrio”, dictaminó el Superior Tribunal de Justicia.

Soria los derrotó. Weretilneck, más negociador que combativo, negoció y operó hasta dejar a los radicales en la situación actual. Fue el fin de una era que había comenzado en 1987 con Horacio Massaccesi (sería injusto incluir los cuatro años de Osvaldo Álvarez Guerrero), siguió con Pablo Verani y luego con Saiz.

La UCR gobernó Río Negro 28 años consecutivos y ganó siete elecciones seguidas. Hoy no quedan ni las pintadas en los viejos paredones.

A las aulas

El miércoles comenzará la experiencia de la apertura de las escuelas luego de casi un año de educación a distancia. No será sencillo y en gran parte dependerá de los docentes y de los no docentes, especialmente los porteros, que nunca dejaron de cobrar sus sueldos a pesar de que no tuvieron obligaciones.

Los salarios docentes en Río Negro –lo reconoce hasta la oposición– están entre los cinco mejores del país. Marcelo Mango hoy es legislador, pero en el 2011 era secretario general de Unter y al año siguiente, ministro de Educación de la Provincia. Una de las primeras decisiones que tomó Soria fue que los maestros, profesores y el resto del personal docente cobraran su sueldo antes que el resto, y a tiempo.

En Educación hay una continuidad. Mónica Silva, la ministra de Educación de Weretilneck, era directora de Educación Superior de Mango y con ella trabajaba como secretaria técnica Mercedes Jara Tracchia, la actual ministra. Gabriel Belloso, que acaba de renunciar como segundo de Jara Tracchia, era en 2012 director del área de Deporte y Educación Física del Ministerio de Educación, y con su reemplazante, Adrián Carrizo, eran compañeros de militancia en Unter.

¿Esta escuela está mejor preparada para adaptarse a los tiempos del coronavirus que la que dejaron los radicales hace 10 años? Seguramente que sí, aunque, a juzgar por las experiencias en todo el mundo, será un período de ensayo, repleto de períodos de vuelta atrás y de revisiones.