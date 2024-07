Video: Céline Dion volvió a cantar en la ceremonia de los Juegos Olímpicos y emocionó a todos

Céline Dion emocionó a todos al cantar durante el cierre de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, nada menos que desde la Torre Eiffel, donde la cantante de 56 años cantó por primera vez desde que reveló que padece del síndrome de la persona rígida

Qué es el síndrome de la persona rígida que padece Céline Dion

Esta patología afecta a los músculos del tronco y el abdomen, que se vuelven cada vez más rígidos y se agrandan. Esto termina provocando una rigidez que afecta a todo el cuerpo con el paso del tiempo.

Fue por esto que Dion causó una gran emoción en las personas de todo el mundo que estuvieron viendo la impresionante ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, que se llevó a cabo en diversas partes de París, principalmente en el Río Sena y en la Torre Eiffel.

Desde la Torre Eiffel, con una impresionante puesta en escena, Dion cantó el Himno al amor, de Edith Piaf.

No es la primera vez que Dion participa en un evento de esta magnitud. En 1996, la cantante inauguró los Juegos Olímpicos de Atlanta interpretando “The Power of the Dream” ante una audiencia televisiva de 3,500 millones de personas en todo el mundo.

Esta vez la expectativa se centra en torno a su regreso, ya que su último concierto se remonta a marzo de 2020 en la ciudad de Newark, en Estados Unidos.

Fuente: Noticias Argentinas