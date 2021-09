Acusan al intendente de Lamarque de «pagar votos»

El intendente de Lamarque, Sergio Hernández quedó expuesto esta tarde al viralizarse dos videos que lo muestran solicitando a unas personas los tickets –comprobante de la emisión del voto- para entregarle dinero.



En diálogo con RÍO NEGRO, Hernández afirmó que pedía “el ticket de que había votado para reconocer el gasto de combustible o de taxi con el que habían venido a votar”.



Las críticas al jefe comunal del Frente de Todos se generalizaron y, entre ellas, en redes, el dirigente del PRO, Nicolás Suárez Collman aseguró que “Sergio Hernández, intendente ultra K, es filmado mientras le exige a una persona que compruebe su voto para pagarle la prebenda. ¿algún fiscal de oficio? ¿De donde sale el dinero para pagar los votos?”.



Los videos muestran a Hernández sentado en un escritorio en la Unidad Básica de su localidad.



🗳 #RNElecciones | El intendente de #Lamarque, Sergio Hernández quedó expuesto esta tarde al viralizarse dos videos que lo muestran solicitando los comprobante de la emisión del voto para entregarle dinero a unas personas. Mirá 👇 Leé la nota acá 👉 https://t.co/BCFj0HINgu pic.twitter.com/1Yzw0BtNPN — Diario Río Negro (@rionegrocomar) September 12, 2021

- “Nos dijeron que teníamos que cobrar lo que votamos”, le dice una mujer.

- Hernández: “Tiene el ticket por favor”.

- Mujer: “No, lo tiramos a la mierda”.

- Hernández: “Lo tiene que traer si o sí. Me tenés que traer el ticket porque sino no tengo forma de controlar”.

-Mujer: “Na, Hernández”.

- Hernández. “Es así”.

El segundo video:

- Mujer: “Yo no sabía”.

- Hernández :“Todos saben. Mirá" (dice exhibiendo los bolsillos de la campera color gris).



- Mujer: “Que esos se los dejan ustedes.”

- Hernández: “Claro.”

- Mujer: “A claro, ahora los que se los encontraron –ticket- seguro se los queda para ellos.”

- Hernández: “No, yo miro.” Y se corta el video.



Esta tarde, RÍO NEGRO se comunicó con el intendente, que afirmó estar “consternado con esto, la realidad lo que hacen es querer ensuciar una trayectoria de 14 años de intendente donde nunca me hicieron una denuncia.”



“Con esto se pretende ensuciar todo un proyecto de gobierno. Para que te quede claro. Nosotros tenemos acá –Lamarque- una amplia zona de chacra, de campo, rurales y la gente quiere venir a votar y yo les doy una mano con eso y para tener un control es pidiendo el comprobante para ver si es cierto que está en el padrón y que vino de tan lejos para votar", dijo el jefe comunal.



“Lo único que estaba diciendo es que me muestre el ticket de que había votado para reconocer el gasto de combustible o de taxi con el que habían venido a votar. Nada más. En ningún momento se escucha nada raro, esas personas ni siquiera votan acá y como sabía que estaban reclamando algo que no era verdad. Todo esto está armado para ensuciar la gestión, pero son las reglas del juego. No niego la situación, es un error nuestro y lo tendremos que mejorar”, afirmó Hernández.