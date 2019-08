Advierten por ventas ilegales de terrenos en Senillosa

La venta ilegal de terrenos y las usurpaciones se volvieron un importante problema en Senillosa, que registra la llegada de vecinos de otras localidades neuquinas quienes, engañados o cometiendo un delito, buscan un lugar donde vivir.

Desde el municipio se advirtió a los preadjudicatorios de terrenos sociales que tienen prohibido ceder, transferir o alquilar cualquier construcción que hayan realizado, sino perderán el lote y se desalojará a quien lo esté ocupando.

Esta es una de las medidas que tomaron desde la intendencia para hacerle frente a esta situación, que también registra el incremento en la localidad de otra modalidad: terrenos que son usurpados y luego se venden a varias personas.

Para ocupar los lotes de forma ilegal, detalló la directora de Vivienda Paula Soza, muchas veces instalan un alambrado y esperan, si el municipio no logra detectarlos, terminan siendo ocupados.

Actualmente hay más de 20 familias viviendo en terrenos de forma ilegal, lamentó Soza, en detrimento de quienes se anotan en una lista de espera para poder acceder con la documentación y los servicios públicos correspondientes.

Soza afirmó que ha realizado presentaciones en la fiscalía por varias usurpaciones pero "al ver que la justicia por ahora no actúa dicen: 'no, no pasa nada', porque todavía de las denuncias que hemos hecho no hemos tenido respuestas."

Según la funcionaria, esto fomenta la llegada de vecinos de localidades cercanas, como Zapala o Cutral Co, e incluso de gente de Mendoza, quienes le afirman que llegaron a esa situación porque no tienen donde vivir. "El intendente Hugo Moenne tiene toda la buena predisposición pero avasalla mucha gente y se instala", resaltó Soza.