Alberto Fernández confirmó que "es cuestión de tiempo" la salida de Losardo

El presidente Alberto Fernández ratificó hoy la decisión de Marcela Losardo de irse del ministerio de Justicia de Nación, tal como los rumores lo anticipaban en los últimos días.

Pese a sus intentos por retenerla, el presidente pierde otro de sus funcionarios más cercanos. Tras la radicalización del discurso contra la Justicia y el aumento de las presiones internas del kirchnerismo más duro, Alberto Fernández confirmó que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, dejará su cargo. En una actitud curiosa, sino inédita, pese al anuncio, el mandatario reconoció al mismo tiempo que aún no tiene definido su reemplazo. Sin embargo, admitió que el ex intendente de Roca y actual diputado nacional, Martín Soria, es uno de los candidatos.

“Marcela me venía planteando su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud. Marcela no viene de la política y está agobiada”, confirmó Fernández en la noche de este lunes en una entrevista con el canal C5N.

Pese a que las ministra sufrió desde el inicio del mandato presiones internas del cristinismo, el presidente prefirió hacer foco en supuestas presiones judiciales: “Ya el colmo es que Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella ni lo conoce a Stornelli, no tiene el teléfono. Y verse envuelta en eso a alguien que no viene de la política es desgastante. Tengo 40 años de vida profesional con ella. Quiero que siga trabajando conmigo y no quiero que se vaya”, sostuvo.

Preocupado por la lectura política que desataría su salida, Fernández intentó sin éxito en los últimos días mantener a Losardo en su puesto y postergar su salida para un momento político más cómodo.

La ministra Marcela Losardo junto al presidente Alberto Fernández.

“Ella me ha manifestado su decisión y vamos a ver cómo lo ordenamos. Es una cuestión de tiempo y tengo que conseguir un reemplazante porque ella es muy importante”, afirmó.

Sobre posibles reemplazos, el presidente se refirió a los diputados Martín Soria, respaldado por el cristinismo y Ramiro Gutiérrez (Frente Renovador). “A ellos los conozco, son prestigiosos, pero hay que ver. A todos los salpican antes de empezar a hablar. a Martín lo conozco hace muchos años, como él ha entrado en la comisión de justicia hablamos mucho en este tiempo. Gutiérrez es de la cátedra de Zaffaroni, lo conozco mucho. Tengo que tomar una decisión”, advirtió.

Además, rechazó el calificativo de “kirchnerista” que recibió Soria en los últimos días. “Hasta donde yo recuerdo, Soria siempre estuvo enfrentado a los Kirchner”, dijo y concluyó: “Lo que buscan es que Cristina y yo nos peleemos”.

Pero no solo el presidente Fernández fue el que mencionó a Martín Soria. En un tuit el exministro Jilio de Vido señaló: "Pareciera que haber votado el desafuero a un compañero perseguido sin haber siquiera sido indagado sería un mérito para designar al hermano como sucesor de la ministra Losardo, esto define la miserabilidad inconmensurable de @alferdez".