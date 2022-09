28 de septiembre – Día Mundial contra la Rabia

La rabia es una enfermedad viral, infecciosa y zoonótica que afecta a todos los mamíferos, incluido el ser humano. Se transmite por medio de mordeduras o contacto de saliva de un animal enfermo con heridas o mucosas de una persona o animal susceptible.

“Los reservorios del virus son mamíferos silvestres, como los zorros y en el ámbito urbano, los murciélagos” María S. López (MP 881), médica vet. anestesista, Roca



Según María Sofía López (MP 881), médica veterinaria anestesista, el virus ingresa al organismo y viaja a través de los nervios hacia el sistema nervioso central, causando una sintomatología nerviosa que luego desencadena la muerte del animal o de la persona infectada.

Este virus tiene un período de incubación variable – explica – el cual puede llegar hasta los 2 años, desde que se produjo el contagio. “Los reservorios del virus son mamíferos silvestres (como los zorros) y en el ámbito urbano, los murciélagos”, acota López.

Así como los zorros, por ejemplo en la vida silvestre pueden incubar el virus, en la zona urbana suelen ser los murciélagos



Pero, ¿Cómo se puede prevenir? La importante y necesaria vacuna antirrábica es de caracter “obligatorio” en nuestro país , de acuerdo a la Ley N°22953, en perros y gatos a partir de los tres meses de vida, y se coloca todos los años durante toda la vida del animal. “Es el único método eficaz de prevención de esta enfermedad mortal y que no tiene cura”, afirma la especialista quien además asegura que “se debe vacunar siempre a todo perro o gato, sin distinguir raza, sexo, ni hábitos de vida, es decir que no importa el animal no sale de la casa, porque igual se puede contagiar y debe ser vacunado”.

La importancia de la vacuna contra la rabia, que en Argentina es de caracter obligatoria por Ley.



¿Qué hacer ante un caso de mordedura?

-Lavar la herida con abundante agua y jabón. No utilizar alcohol ni ningún antiséptico.

-Concurrir inmediatamente a un hospital o centro de salud, donde se le informa al médico los sucesos del accidente y del animal agresor.

-Será el personal de salud el encargado de activar el protocolo correspondiente en estos casos y se deben seguir todas sus indicaciones.

Los gatos son los más propensos por su desplazamientos por techos y árboles

Rabia en Argentina:

-La rabia en nuestro país está presente.

-En mayo del año pasado falleció una mujer de 33 años en la localidad bonaerense de Coronel Suárez a raíz de haber sido mordida por un gato callejero. Dos meses antes de que ella misma se presentara en el servicio de salud con sintomatología nerviosa. Hasta ese momento, no se había reportado la muerte por rabia humana en nuestro país desde el año 2008.

Signos clínicos en gatos y perros:

-Cambio rotundo de conducta, se puede tornar sumamente agresivo.

-Parálisis.

-No pueden comer o masticar, ni tomar agua normalmente.

-Ladridos en dos tonos, maullidos afónicos.

-Alucinaciones (corren presas imaginarias, cazan moscas inexistentes, atacan cualquier objeto).

-Presencia de abundante saliva viscosa.

