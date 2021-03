Apuntan contra la oposición por la denuncia de vacunación VIP en Cipolletti

La denuncia anónima por la supuesta vacunación VIP en Cipolletti despertó un gran enojo y “angustia” en el personal de salud. Mucho más, luego de que algunos ciudadanos y exfuncionarios de la gestión anterior hayan puesto en duda el trabajo que realizan los agentes sanitarios.



“Venimos haciendo un gran esfuerzo desde el año pasado, estamos vacunando cerca de 400 personas por día y que por una denuncia anónima sin fundamentos quieran ensuciarnos es angustiante”, señaló Natalia Fernández, quien está a cargo de la campaña de vacunación en la localidad. Agregó que el sistema es “totalmente transparente” y que es “imposible” que pueda manipular la dosis. “Es todo por sistema y en el día se envían todos los registros, es imposible que ocurra”, señalo.



La directora del hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz, contó que la denuncia, surgió de un usuario anónimo en la red social de Facebook, y que por eso no le dieron entidad. Sin embargo la repercusión en ciertos sectores políticos fue el disparador para salir aclarar la situación.

“Lo que nos molestó es que hay alguien de la oposición, de quien no quisimos dar el nombre para no darle más trascendencia, pero sí creímos necesario que era el momento en salir a desmentirlo. Yo lo invito personalmente a que traiga las pruebas. Enoja que haya gente con mala intención”, señaló.



Sin mencionarlo, la directora del hospital se refería a Aldo Mildenberg, quien fue, entre otras cosas, secretario de Servicios Públicos en la gestión de Tortoriello. En su red social publicó: “Los rumores son cada vez mayores sobre que en Cipolletti también hubo vacunatorio VIP. Personal del Hospital enojado. ¿La oposición está investigando? Porque si no es cierto hay que salir a desmentirlo. Seguramente la Sra Directora del Hospital podrá decirlo”. “Aseveran cosas que son falsas y confunden a la gente”, agregó.

La concejala de Juntos por el Cambio Flavia Boschi indicó que en febrero se solicitó información al Comité de Crisis local acerca del proceso de vacunación. “Desde nuestro espacio creemos que el gobierno provincial y municipal deben garantizar la transparencia, especialmente a partir de los tristes hechos conocidos sobre el "Vacunatorio VIP" funcionando en el Ministerio de Salud de la Nación”.



En ese sentido, Fernández destacó que el sistema es totalmente transparente y que quien tenga dudas puede recurrir a los espacios de vacunación para que “vean” el trabajo que se está realizando. “Acá nos felicitan por el trabajo que hacemos, nadie espera más de cinco minutos, por eso genera angustia que quieran ensuciar lo que hacemos. Antes nos tildaban de héroes, eso duró un mes, aunque nosotros nunca fuimos héroes, somos trabajadores de la salud”, reflexionó la médica.



El intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, no quiso entrar en polémicas con la oposición pero remarcó que él podría haberse vacunado y no lo hizo. “Me anoté, en menores de 60 años de riesgo, porque tengo algunas afecciones pero voy a esperar el turno. Me podía haber vacunado en Neuquén porque soy director médico de una empresa de salud, también en Cipolletti porque tengo un geriátrico y soy director médico, me podría haber vacunado a través del Colegio Médico, y no lo hice. El sistema es totalmente transparente”.



Sobre la vacunación, Fernández detalló que siguen con los mayores adultos de 74 a 80 años el martes y el miércoles por la mañana, el jueves se aplicará la segunda dosis al personal de salud. Mientras que por la tarde seguirán con agentes de seguridad y de los penitenciarios. Sobre las personas que perdieron el turno, Muñoz explicó que van a ser reubicados.