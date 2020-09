Arévalo: “Necesitamos salir a trabajar y que se ponga en marcha la industria”

La negativa de las cámaras empresariales de productoras y servicios, CEPH y CEOPE, de reconocer el 16,2% de actualización salarial de la cláusula gatillo de la paritaria de 2019 terminó en una conciliación obligatoria y el gremio de Jerárquicos pide reactivar Vaca Muerta.

“Es necesario que se salga a trabajar y se ponga en marcha la industria. El olfato está diciendo que vamos a ir a importar energía muy pronto, y es una barbaridad. Mientras más tiempo pase, más nos va a costar rematar el barrilete”, expresó el secretario general de Petroleros Jerárquicos, Manuel Arévalo en diálogo con Energía On.

Cuando todo parecía que las negociaciones para que YPF levante sus equipos en Vaca Muerta estaban cerca de concretarse, los gremios petroleros se bajaron de las negociaciones con las cámaras ante la negativa, no solo de pagar la cláusula gatillo, sino también de abrir las paritarias del año corriente.

“Esta es una situación que estamos pasando en términos generales todos los gremios en el país, pero acá tenemos un agravante que es que nuestro gran proyecto está parado. Todos haciendo fuerza para que salga, pero nadie sabe dónde está la traba”, indicó el gremialista.

La conciliación obligatoria tiene vigencia hasta fin de mes y coincide con la fecha de caducidad del acuerdo 223 bis que le permite a las empresas pagar el 60% de los sueldos que pagaron en febrero, y en el caso del gremio de base, con topes fijados para evitar desequilibrios. A partir de octubre las empresas deberán abonar el 100% de los salarios y la postura de los gremios es no firmar otro acuerdo de recorte, sino que se reactive la actividad.

“Acá el único que se opone es YPF porque dice que no tiene plata, las demás están todas en condiciones de pagar. El gobierno nacional tiene una deuda millonaria con la petrolera, una alternativa sería que le gira para que se destrabe todo”, propuso.

La semana pasada, el secretario general de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, denunció –sin dar nombres- que hay empresas que tienen deudas millonarias con el gremio. En el caso de Jerárquicos también hay deudas, pero la situación no es crítica al no tener obra social.

“Más allá de la situación de bronca que da por no poder solucionar las cosas como corresponde, era previsible porque no es la primera vez pasa que no ceden. Nosotros como siempre acatamos, ahora habrá que ver qué planteo hacen en la primera reunión”, concluyó Arévalo.