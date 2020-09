Vaca Muerta: del preacuerdo de reactivación a la grieta profunda

Todos los avances que se habían logrado entre los actores involucrados desde que se reactivó el diálogo en Vaca Muerta hace unas dos semanas, se derrumbó en una mañana. Fue el tema partirías lo que abrió la grita entre el sindicato de Petróleos Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa y las cámaras empresariales de operadoras y servicios, CEPH y CEOPE.

“No me vengan a hablar del preacuerdo ahora, no queremos hablar de esos, queremos hablar de las paritarias que nos deben del año pasado”, les dijo enfurecido el secretario general del gremio, Guillermo Pereyra, a los representantes de las cámaras ayer por la posición de no pagar el 16,2% que les adeudan a los trabajadores del sector, en el marco de la paritaria del año pasado.

Antes de que termine la reunión virtual de ayer, Pereyra les avisó a los representantes de las cámaras que el gremio se considera en libertad de acción y dejó abierta la puerta para paros con afectación a producción a partir de la semana que viene. Horas más tarde el sindicato de Petroleros Jerárquicos se sumó al gremio de base y aseguró que también realizarán medidas de fuerza.

La postura de algunas empresas del sector es que comparten que la industria no está en condiciones de discutir pautas salariales, sin embargo, entienden que se podría haber ofrecido alguna alternativa que le permita al los sindicatos tener una opción para ofrecerle a sus represados. Vale señalar que hay otros gremios que ya acordaron paritarias del año en vigencia.

Desde algunos sectores se rumorea que la sorpresiva postura de las cámaras de no reconocer un aumento homologado tiene que ver con meterle presión al gobierno nacional a que apure la publicación del nuevo Esquema del Gas.

La semana pasada el líder de Petroleros Privados le dijo a este medio que algo intuían que iba a pasar, pero entendían que lo que iban a presentar las cámaras ayer era una forma de pago de ese porcentaje. Quizás dividirlo en cuotas, pero nunca se imaginaron que la respuesta iba a ser que no había condiciones para saldar la deuda.

“Con respecto al porcentaje que están debiendo del acuerdo anterior, no cabe la menor duda que lo están debiendo. Será el 16, será el 15 o será el 20%, pero lo deben. Han cerrado una paritaria con sus tiempos que finalizó el 31 de marzo, y no querer hablar de esto, es práctica desleal, penado por la ley 23.551 y también por la ley 14.250”, señaló Pereyra.

El gremialista también denunció, si revelar nombres, que algunas empresas ya habían comenzado a aplicar el preacuerdo firmado entre YPF y el gremio que lidera, a pesar de no ser un documento homologado ni por las cámaras ni mucho menos para la cartera de Trabajo de Nación.

“Me hablan de la situación económica de las empresas, pero cuál es la situación económica de los compañeros trabajadores. ¿Los pobres son ustedes? Tengo mucho para hablar de todo esto, pero prefiero hablar con acciones, porque parece que no lo entienden”, sumó Pereyra.

Por último, ratificó que todos los acuerdos alcanzados hasta ahora quedaron en la nada y sostuvo que les sobran argumentos para paralizar tareas. “Tenemos una organización firme, fuerte, unida y poderosa, y vamos a accionar y vamos a quedar a partir de este momento en libertad de acción, no se asusten cuando los llenemos de asambleas, paro y todo hasta que recapaciten”, concluyó Pereyra.