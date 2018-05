Se aprobó la ley de emergencia tarifaria en el Senado

El debate comenzó cerca de las 14:30 y con el apoyo oficialista para generar el quórum necesario. Especulaban ante una diferencia de 8 votos que necesitaban para frenar la iniciativa opositora, pese a que el presidente Mauricio Macri anunció que vetaría la flamante ley. Con 37 votos a 30, el peronismo, el kirchnerismo y otros sectores de la oposición dieron un duro golpe al gobierno.

“Si no ponemos límite a esto, si el gobierno no advierte esto y quiere hacer lo que le piden sus amigos, esto no va a terminar bien”, advertía José Mayans, primero en hablar.

“Este proyecto es irresponsable, es demagógico. Es inconstitucional porque interviene en facultades propias de la nación y las provincias”, dijo Esteban Bullrich. Acusó a la oposición de saber que “esto no es una solución” y sostuvo que “lo reconocen pero le quieren mandar un mensaje al Ejecutivo”, aseguró. “Pongamos a la Patria por delante”, dijo y buscó la posibilidad de un “acuerdo”, para que se pueda discutir “un proyecto razonable”, apelaba el bonaerense.

En el medio de la discusión se generó polémica luego de que una serie de chats entre el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio se filtraron y terminaron en un tuiteo de Luis D´Elia. Esto generó enojos y aclaraciones: una extensa defensa de Pinedo y varias explicaciones que tuvo que dar la neuquina Lucila Crexell, también se vio implicada en los chats.