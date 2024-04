Qué va a pasar con las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES en mayo 2024

Las Pensiones No Contributivas de ANSES son una herramienta del Estado para contener a miles de personas que, por diversas razones, no hacen o hicieron aportes al sistema previsional por no poder acceder a un trabajo registrado.

En los últimos meses, se ha especulado mucho sobre la continuidad de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES tras el cambio de gobierno. Sin embargo, oficialmente se explicó que la prestación se mantendrá durante este período.

El único cambio que se presentó en las últimas semanas fue la modificación en el calendario de pago de los haberes, basándose en el aumento desdoblado de la movilidad sobre los porcentajes de inflación indicados por INDEC, anunciado por el gobierno nacional para los próximos meses.

Esta modificación del calendario de pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) de mayo 2024, que ejecutará ANSES, impactará en las liquidaciones correspondientes a quienes cobren pensiones por madres de siete hijos, por discapacidad o invalidez y para mayores de 70 años.

Así mismo, las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES registrarán aumentos en sus haberes mensuales, al igual que las jubilaciones y otras pensiones, junto a la liquidación del bono que se estima se sumará con el próximo calendario de pago para este sector de la población.

Cuál es el calendario de pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES durante mayo 2024

A partir de mayo 2024, las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES cambiarán su fecha de pago del primer día hábil al sexto día hábil del mes.

Entonces, el calendario de pago de mayo 2024 quedará de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 6 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 7 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 8 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de mayo