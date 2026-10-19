Chau al escritorio: qué muebles son tendencia en y por qué todos miran hacia la cocina

Las prioridades dentro del hogar están cambiando. Después de varios años en los que el escritorio y los espacios destinados al trabajo remoto ocuparon un lugar central, los argentinos comenzaron a mostrar mayor interés por otro ambiente de la casa: la cocina.

La tendencia se refleja en las búsquedas de muebles por Internet, donde las alacenas, los bajo mesada y las soluciones de almacenamiento aparecen entre las opciones que ganan terreno.

Un informe de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) reveló que las consultas relacionadas con muebles de cocina crecieron un 4,8% interanual, mientras que las búsquedas de mobiliario de oficina registraron una caída del 16,3%.

Los datos muestran un cambio en el interés de los consumidores, que ahora parecen concentrarse más en mejorar los espacios de uso cotidiano y encontrar soluciones prácticas para organizar sus hogares.

La cocina gana protagonismo: cuáles son los muebles más buscados en Argentina

Según publicó El Cronista, el relevamiento corresponde a septiembre de 2026 y forma parte del Índice de Interés del Mueble Argentino Online (IIMAO), elaborado por el Observatorio Estadístico de FAIMA.

El estudio analiza las búsquedas realizadas en Google y permite identificar qué tipos de muebles despiertan mayor interés entre los consumidores.

Las alacenas encabezan el crecimiento, con una suba interanual del 12,2% en las búsquedas.

También se registraron aumentos en otras categorías vinculadas con la cocina y el comedor:

Alacenas: las búsquedas crecieron un 12,2%.

las búsquedas crecieron un 12,2%. Mesas de comedor: registraron una suba del 4%.

registraron una suba del 4%. Muebles bajo mesada: aumentaron un 2,3%.

aumentaron un 2,3%. Muebles de cocina en general: mostraron un crecimiento del 4,8%.

En cambio, las consultas relacionadas con muebles de oficina disminuyeron un 16,3%, mientras que las búsquedas generales de mobiliario también retrocedieron.

Estos resultados no significan que los escritorios hayan dejado de utilizarse, sino que la atención de quienes buscan muebles por Internet se está desplazando hacia otras necesidades del hogar.

Por qué las alacenas y los bajo mesada despiertan tanto interés

La cocina es uno de los ambientes que más se utilizan durante el día. Allí se preparan las comidas, se almacenan alimentos y utensilios y, en muchas viviendas, también se comparten momentos familiares.

Por eso, aprovechar mejor el espacio disponible puede resultar más importante que incorporar muebles exclusivamente decorativos.

Las alacenas permiten utilizar las paredes para sumar lugares de guardado, mientras que los bajo mesada ayudan a mantener organizados los elementos de limpieza, las ollas y otros utensilios.

Además, estos muebles ofrecen una ventaja: pueden renovarse de manera independiente, sin necesidad de realizar una remodelación completa de la cocina.

Cambiar un módulo, incorporar estantes o mejorar la distribución interior puede modificar considerablemente la funcionalidad del ambiente.

La otra tendencia que crece: los muebles para armar

El informe también identificó un fenómeno que viene ganando protagonismo en Argentina: los muebles para armar en casa.

Se trata de los productos conocidos como Ready to Assemble (RTA), que se comercializan desmontados y pueden ensamblarse siguiendo instrucciones.

Las búsquedas de estos muebles aumentaron un 44% durante los últimos doce meses, en comparación con los doce meses anteriores.

Su atractivo está relacionado con algunas características prácticas: suelen ofrecerse en diferentes medidas, facilitan el traslado y, según el modelo y los materiales, pueden representar una alternativa más económica que los muebles fabricados a medida.

Entre las opciones más habituales aparecen las bibliotecas modulares, los organizadores, las mesas auxiliares y los muebles de almacenamiento para cocinas y dormitorios.

Sin embargo, el crecimiento de las búsquedas no significa necesariamente que hayan aumentado las ventas. El estudio mide el interés de los usuarios en Internet y no las compras concretadas.

Cinco ideas para renovar la cocina sin gastar demasiado

La tendencia también puede servir como inspiración para quienes quieren mejorar su casa sin afrontar una obra importante.

1. Aprovechar las paredes con estantes. Incorporar estantes flotantes permite guardar frascos, tazas o utensilios sin ocupar espacio sobre la mesada.

2. Renovar las puertas de las alacenas. Si los muebles están en buen estado, cambiar los tiradores o pintar los frentes puede actualizar su apariencia sin reemplazarlos.

3. Incorporar organizadores en el bajo mesada. Las bandejas deslizantes, separadores y canastos permiten aprovechar mejor los sectores difíciles de alcanzar.

4. Elegir muebles modulares. Son una alternativa para sumar espacio de guardado de manera progresiva, especialmente en cocinas pequeñas.

5. Mejorar la iluminación. Una luz adecuada sobre la mesada facilita las tareas cotidianas y puede hacer que el ambiente resulte más cómodo y luminoso.

La clave está en priorizar la funcionalidad antes que la cantidad de muebles, especialmente cuando se dispone de pocos metros cuadrados.

Qué revela esta tendencia sobre los hogares argentinos

El cambio en las búsquedas aparece en un contexto en el que muchas familias evalúan cuidadosamente sus gastos y priorizan las mejoras que consideran necesarias.

De acuerdo con FAIMA, el interés general por los muebles todavía se mantiene por debajo de los niveles registrados en 2019, aunque determinadas categorías muestran señales de crecimiento.

En septiembre de 2026, el índice general alcanzó los 89,1 puntos, tomando como referencia los 100 puntos del promedio de 2019.

Esto significa que, pese al mayor interés por las alacenas y los muebles de cocina, no puede hablarse de una recuperación generalizada del sector.

Lo que sí muestran los datos es una modificación en las preferencias de búsqueda: las consultas se vuelven más específicas y se orientan hacia productos concretos.

La cocina aparece así como uno de los ambientes que más atención despiertan entre los argentinos, con una tendencia que combina organización, aprovechamiento del espacio y soluciones prácticas para la vida cotidiana.