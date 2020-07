Así funciona la nueva atención ambulatoria a pacientes covid en Neuquén

“Todos queremos dar el alta”, dice una de las integrantes del equipo que hace el seguimiento telefónico a pacientes ambulatorios covid-19 desde el jardín maternal del hospital Heller. En un listado detallado había, hasta el miércoles, 13 personas positivas y 33 contactos estrechos bajo cuidado. El primer llamado es de presentación, del relevamiento de la situación social y de recomendaciones. Los siguientes serán para evaluar cómo evoluciona la enfermedad, y si se recuperan, para agradecer e incluso manifestar su voluntad de donar plasma.

Hace tres semanas que el establecimiento acondicionó espacios, reorganizó a su plantel y contrató personal para garantizar la atención a personas con diagnóstico positivo que cumplen el aislamiento en su domicilio.

Hay quienes pueden transitar el coronavirus de forma ambulatoria y otros requieren internación, ya sea en sala general, intermedia o en unidades de terapia intensiva.

Para tener una dimensión de lo gravitante que es este dispositivo dentro de la estrategia sanitaria desplegada en la pandemia, solo un dato: de los 372 casos activos reportados por la provincia hasta el 22 de julio, 329 correspondían a pacientes ambulatorios, esto representa el 88,44%.

“Quiero rescatar muchísimo la tarea del SIEN, el SIEN no es un dispositivo que esté preparado para eso que hizo, y lo hizo bastante bien. La gran ganancia de que los centros de salud y los hospitales nos hagamos cargo de los pacientes es que nosotros tenemos el conocimiento del territorio”, plantea el epidemiólogo, Facundo Cornejo.

El sistema tiene dos áreas: la central telefónica -que hace el contacto inicial y la continuidad- y la ambulancia con la dupla que va a la vivienda. “La atención telefónica transmite al dispositivo de atención domiciliaria que hay un caso confirmado y tenemos que ir a hacer la primera visita, además nos da una fotografía de ese paciente”, asegura Federico Molina, médico general del Heller y referente del dispositivo de atención domiciliaria covid.

El equipo que realiza el seguimiento telefónico en el Heller. Foto Florencia Salto.

Cornejo menciona que la situación clínica de una persona con la infección puede variar. “Nosotros nos abocamos a los que son ambulatorios, lo que pasa es que dentro de esos pacientes hay algunos que a los dos días necesitan internarse, o a la semana, por eso es importante el control”, explica.

Silvia Gómez, jefa del área programa del hospital, agrega: “cuando nos comunicamos con la familia podemos escuchar sus miedos y a su vez también aclararle que vamos a estar, que el sistema de salud va a estar. Lo que sí manifiestan es el tema de la discriminación. No quieren que vayamos a verlos, no porque no quieren que los vayamos a acompañar, sino porque dicen que si va la ambulancia, los vecinos toman después represalias contra ellos, contra la familia, ese es el problema que estamos viendo actualmente.”

La atención domiciliaria se trasladó a la ambulancia por las condiciones climáticas. Foto Florencia Salto.

La ambulancia que llega es la que conduce Orlando Pinna. Adentro viajan la médica Mariana Varela y Juan Carlos Cachambi, licenciado en enfermería. Organizan su jornada en un tráiler ubicado en el predio del hospital: ingresan a las 10 y terminan a las 22. La doctora indica que diariamente visitan, como mínimo, cinco personas: esto incluye desde proporcionarles medicación, hacer el control, practicar el hisopado hasta trasladarlos si requieren internación.

Cubiertos por los equipos de protección personal ingresan a las viviendas: despliegan bandejas y maletines, para tener el menor contacto posible con las superficies. La muestra se toma cerca de la ventana. Si hay mal clima, como ocurrió esta semana, el paciente entra a la ambulancia, que posteriormente es sanitizada.

No todas las viviendas cumplen con los requisitos para hacer el aislamiento, ya sea por el hacinamiento –más de una persona por habitación- o las condiciones para garantizar la ventilación. Parte de los sectores que asiste el Heller son los más precarizados y empobrecidos de la ciudad. “Hemos llegado a casas donde se calefaccionan con hornallas”, cuenta Varela.

El dato 220 pacientes ambulatorios de covid-19 tenía a cargo toda la zona sanitaria metropolitana hasta el martes.

Cambio de modalidad

El viernes 3 de julio el ministerio de Salud de Neuquén confirmó 17 casos positivos de covid-19 en personal del SIEN y comunicó que la atención ambulatoria, que hasta entonces estaba a cargo de este equipo en la capital, pasaba a la zona sanitaria metropolitana que coordina a través de los centros de salud y hospitales. Ese mismo día fue removida toda la conducción del servicio.

Alejandra Espinosa, jefa de la zona, explica que el 107 y el 0-800-333-1002 siguen siendo vías de acceso para la población. “Si la persona apenas tiene síntomas, y no tiene factores de riesgo, se le indica el traslado al hospital o centro de salud más cercano para que se le pueda realizar el hisopado. En caso contrario se envía una ambulancia y se la hisopa en el domicilio”, afirma la funcionaria.

El aislamiento domiciliario es para pacientes que se encuentran asintomáticos, con cuadros leves o moderados. Si es necesario se traslada al reconvertido espacio DUAM o si hay un empeoramiento, se hospitaliza.