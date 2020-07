Echauri sobre la salida de Ortiz Luna: "no hay que tomarlo con tanta vehemencia"

La remoción ayer de la conducción del SIEN en plena emergencia sanitaria fue sorpresiva. La salida de Luciana Ortiz Luna estuvo marcada por un contexto crítico: 17 trabajadores de su equipo con diagnóstico positivo de covid-19 y una denuncia por no contar con elementos de protección personal (EPP) de calidad.

La extitular del SIEN dijo que cuándo consultó sobre los motivos por los que fue apartada del cargo se le informó que ella no "seguía los lineamientos" trazados por el ministerio de Salud. Sobre este punto RÍO NEGRO consultó sobre cuáles habían sido los incumplimientos que había registrado Ortiz Luna.

"No es que uno recalca un punto específico, nosotros desde que empezamos esta nueva conducción estamos embarcados en un Plan de Salud, que es el plan que presentó la ministra de salud 2019-2023 y dentro de eso hay un montón de lineamientos sanitarios que se fueron conformando con todos los equipos, y con todos los integrantes del sistema de salud, y es lo que apuntamos como recta a seguir entre todos", aseguró Andrea Echauri, subsecretaria de Salud.

Agregó: "Un poco lo que nos estuvo pasando es encontrar algunas dificultades en cuanto a poder trabajar en equipo y poder trabajar colaborativamente entre todos los equipos, no solo en la zona metropolitana, sino de toda la provincia".

Echauri planteó que "las gestiones hacen que las conducciones vayan cambiando según como van evolucionando las gestiones, y no es inhabitual, en todos los ministerios y en todas las reparticiones pasa. Así que me parece que no hay que tomarlo con tanta vehemencia de que salga la doctora Ortiz Luna de la conducción del SIEN como algo tan llamativo".

Respecto de que su remoción se realiza luego de que ella manifestara una carencia de EPP, la subsecretaria afirmó: "durante todo este tiempo el cual se tuvo que reforzar todos los elementos de protección, a raíz de la pandemia tuvimos que recalcular insumos, gestionar nuevamente y en todos los lugares cada director, cada jefe de servicio se puso a trabajar en las necesidades para cada lugar y a raíz de esas necesidades nosotros trabajamos en la compra de las mismas y después en la distribución de las mismas."

En cuanto al estado de salud de los 17 trabajadores del SIEN que son positivos en covid-19 indicó que permanecen en aislamiento domiciliario.

Una de las labores que desarrollaba el sistema de emergencias durante la pandemia en Neuquén era el control ambulatorio de los pacientes con coronavirus que permanecían en sus casas. En la actualidad hay 110 personas en esta condición. Esta tarea ya no la cumple más el equipo por decisión del ministerio, y quedó a cargo de los centros de salud.

Echauri señaló que el SIEN tiene un sistema de rotación por lo cual muchos de quienes dieron positivo "estaban abocados al sistema de atención domiciliaria. Una vez que cumplían su tiempo ahí hacían su descanso y después se podían reintegrar a algunas de las bases, muchos si eran de atención domiciliaria y otros están en estudio epidemiológico para saber cómo fue el contacto."

En cuanto al creciente número de casos positivos de covid-19 en personal de salud, la subscretaria sostuvo que desde el inicio se hicieron "capacitaciones, simulacros y trabajos en el territorio sobre cómo utilizar los elementos de protección personal."

La funcionaria añadió que no todos los casos el contagio se da por exposición laboral: "La preocupación mayor fue resguardar de la mejor manera y evitar que existieran contagios en el personal de salud, y además de esto el personal de salud son personas que están en una sociedad y que también tienen una vida por fuera de lo laboral y también tenemos que reforzar esto en todos los ámbitos".