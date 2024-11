Cuánto vale el pase de Colapinto: conocé la impactante cifra millonaria que debería pagar Red Bull

Franco Colapinto es el piloto sensación de la Fórmula 1. El gran nivel mostrado en solo seis grandes premios llamó la atención de todos y lo llevó a ser halagado por los mejores pilotos, tales como Max Verstappen y Lewis Hamilton, entre otros.

Tras el anuncio de Bortoleto como piloto de Sauber para 2025, la única escudería que tiene un asiento vacante aún es Red Bull, ya que solamente está confirmado Yuki Tsunoda. Sin embargo, el rumor en el hipódromo dice Liam Lawson podría pegar el salto de RB a Red Bull para ser compañero de Max Verstappen y que ese lugar libre que dejaría el piloto neozelandés podría ser ocupado por el argentino.

Pese a que el interés de la escudería austríaca fue publicamente expresado en más de una ocasión, Williams no la pondrá facil para desprenderse de su joya y ya le puso precio: 20 millones de euros.

Quien encabeza las negociaciones es el jefe de equipo del bicampéon de constructores, Christian Horner con charlas constantes mano a mano junto su par del equipo inglés, James Vowles.

María Catarineu desmintió los rumores sobre el futuro de Colapinto

Cerradas las puertas de Sauber, que acaba de oficializar al brasileño Gabriel Bortoleto, todos los caminos conducen al equipo austríaco de la bebida energizante. El interés fue tomando forma con el pasar de los días y los elogios del jefe Christian Horner. Sin embargo, la agente española aclaró que se trata solo de eso hasta el momento: de un interés.

“Estos rumores que han circulado durante el fin de semana de que hay un asiento firmado, eso quiero desmentirlo al 100%, no hay nada. La realidad es que Franco es piloto Williams, nos quedan tres carreras por hacer con ellos y de momento estamos en Williams”, aseguró, sin vueltas, Catarineu.

Esto, de todos modos, no significa que Colapinto no pueda sumarse a Red Bull en la próxima temporada. De hecho, antes del GP de Brasil, se lo vio a Horner salir del hospitality de Williams.

«El mismo James (Vowles) ha comunicado que está negociando con gente, es una cosa entre equipos que yo no te puedo decir, no es que no quiera, es que no sé. Si Franco sigue trabajando así», agregó la mánager.