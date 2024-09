El guiño de Franco Colapinto a Boca en la previa de su próxima carrera de Formula 1: «Se me puso la piel rara»

Franco Colapinto tuvo un debut soñado en la Fórmula 1 y es furor para todos los argentinos. Este domingo, el piloto de 21 años tendrá su segunda carrera y en las últimas horas se volvió viral en redes sociales al palpitarla con un guiño a Boca.

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, el circuito callejero de Bakú, en donde el domingo 15 de septiembre Colapinto dirá presente para correr su segunda carrera, el piloto argentino publicó un meme en su cuenta de X con una frase que utilizó recientemente Paulo Dybala y enloqueció a los hinchas xeneizes.

Con respecto a su publicación, Colapinto subió una foto de una persona susurrándole a otra: «Este fin de semana vuelve a correr Colapinto en la F1…», junto con otra imagen de una piel erizada como reacción.

se me puso la piel rara pic.twitter.com/B11twh1s5N — Franco Colapinto (@FranColapinto) September 10, 2024

A estas imágenes, el piloto de Williams Racing le sumó su toque humorístico con un divertido mensaje: «Se me puso la piel rara».

La referencia de Franco Colapinto a Boca y Paulo Dybala

El piloto de Fórmula 1 utilizó las mismas palabras que había dicho Dybala tras la goleada de Argentina ante Chile en una de las declaraciones post partido. Luego de sus declaraciones, los hinchas de Boca lo tomaron como un guiño.

«Fue increíble que la gente me haya recibido así después de tanto tiempo que no pude venir a la Selección; me puso la piel rara, así que estoy muy feliz», había dicho la Joya tras el triunfo y generó un revuelo en redes sociales ya que muchos lo entendieron como una señal hacia el Xeneize al evitar decir ‘piel de gallina’ (alusivo al apodo de River), como se suele decir.