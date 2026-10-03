Esequiel Klein se impone en la primera etapa del Rally Integración

Lucas Craievich es uno de los animadores de la categoría RC5. (Foto: Fredi Bajlion)

En una primera etapa que sufrió varios retrasos, Esequiel Klein se quedó con la general del Rally Integración Catriel-25 de Mayo, válido por la sexta fecha del certamen Regional.

El puntero de la Clase A6 dio un primer paso clave en la clasificación y ratificó su gran presente que le tiene como uno de los candidatos para subir a lo más alto del podio. Aunque tendrá por delante una exigente segunda parte por los exigentes caminos de Catriel.

El piloto neuquino tuvo un buen rendimiento y manda en la general. (Foto: Fredi Bajlion)

En el segundo lugar, Oscar Ibargüen se metió como escolta en un notable rendimiento con el Sandero. El reginense es el escolta de la general y está adelante en su división A7, en el Regional.

El que sufrió un retraso importante por inconvenientes en la última prueba especial de la jornada fue Facundo Sabas. El neuquino era el líder y perdió varios puestos en la parte final que lo relegaron en la clasificación.

El tercero en el clasificador es Sergio Fernández, que llegó como líder en la categoría A8 y dio un paso importante para mantenerse entre los punteros. El cuarto en arribar fue Omar Kovacevich que le permite también liderar la RC5.

En la N1, Alejandro Zambón se impone por delante del puntero de la división Agustín Pistagnesi, en una reñida lucha entre ambos pilotos para lo que resta.

En tanto, Octavio Fernández manda en la N2 y se mantiene arriba en la divisional. La A1 es para Erick Regliner.

Este domingo será la segunda etapa, que se larga a las 10:43 con la prueba especial 5 y el tramo Puesto Soto/Puesto Espinoza (14,80 km). A continuación irá a las 11:11hs. la PE6: Acceso Parque Industrial/Ac. Norte el Cacique (10,30 km).

Los mismos recorridos se repetirán en las PE 7 y 8, con largadas a las 12:59 y 13:27, respectivamente. Desde la organización se informó que tras el final de la prueba el Parque Cerrado final será en Bomberos Voluntarios de Catriel.