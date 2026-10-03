Cipolletti tiene talento de sobra: cinco historias que representan a la ciudad en el deporte

Cinco cipoleños que juegan en primer división

Cipolletti tiene actualmente cinco jugadores en equipos de primera división. El más experimentado es Gustavo Del Prete, actualmente en San Lorenzo. El Tuti llegó al Ciclón para este semestre después de cuatro años en el fútbol mexicano. Antes, ya había jugado en la máxima categoría nacional en Estudiantes de La Plata donde hizo 14 goles y dejó un buen recuerdo.

En 2019 se fue desde el Club Cipolletti a Montevideo City Torque de Uruguay en una de las mejores ventas de la historia del club.

En este momento, son dos los futbolistas que todavía pertenecen al Albinegro y están a préstamo en primera división. Uno es Maximiliano Amarfil que primero se fue a Nueva Chicago, luego fue campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia y ahora está en Platense donde jugó la Libertadores.

1/ 5 Ezequiel Centurión 2/ 5 Valentino Simoni 3/ 5 Maximiliano Amarfil 4/ 5 Gustavo Del Prette 5/ 5 Jeremias Langa

El otro es Jeremías Langa que tuvo rodaje en la reserva de Gimnasia de La Plata y aún no debutó en primera pero fue varias veces al banco de suplentes.

El que lleva varios años en primera es Ezequiel Centurión. El arquero de River, hoy suplente de Santiago Beltrán, también fue campeón de Copa Argentina con Independiente Rivadavia el año pasado como titular y regresó al Millonario en 2026. Atajó 11 partidos en el club de Núñez.

El restante es Valentino Simoni que, junto a su hermano Tiago, quedaron en las inferiores de Boca a los 12 años. Tras ser goleador de la reserva, el delantero firmó contrato en el Xeneize y fue dos veces al banco de suplentes. Este año se fue a préstamo a Gimnasia de Mendoza e hizo un gol en su debut.

Alessi, un piloto de nivel nacional

Juan Ignacio Alessi es una referencia en el karting argentino y se ganó ese cartel gracias a sus muy buenas producciones.

Protagonista de la IAME Series y de la Copa Rotax, dos de las competencias más importantes a nivel país, el cipoleño se radicó en Buenos Aires, para estar cerca del ruido y moverse con más facilidad en los mejores escenarios.

Luego de varias temporadas entre los top, su gran meta es dar el salto a Europa. La movida del Viejo Continente es una tentación, pero se requiere de un importante presupuesto para poder dar ese paso.

La idea es lograrlo el año que viene y, mientras tanto, acumula kilómetros en los certámenes nacionales. También suele darse una vuelta por el “viejo y querido” ProKart que convoca multitudes en la zona y, claro, demuestra toda su calidad.

Una profe con experiencia internacional

La atleta cipoleña participó de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 donde finalizó en el 8° puesto en la final de los 800 metros. Fue la única deportista rionegrina en la competencia.

Además de ser atleta, Martina también es profesora en la Escuela Municipal de Atletismo de Cipolletti y es una de las becadas por el gobierno provincial. Es licenciada en Actividad Física y Deporte.

Este año fue la mejor cipoleña en la Corrida de la ciudad y, entre sus hitos, está el récord nacional en los 800m, una distancia en la que fue cinco veces campeona argentina. También ha formado parte de la selección en torneos sudamericanos e iberoamericanos.

En el rally hay un referente: Lovagnini

El rally es la actividad más fuerte de los fierros a nivel local y Juan Lavagnini lleva el nombre de Cipolletti a los rincones de las dos provincias, porque reparte energías entre el Neuquino y el Regional. Referencia de la actividad, da pelea en su categoría (hoy corre en la A7, pero antes estuvo en la N2 y la RC5) y es un habitué del podio.

Desde julio del 2023 hasta la fecha acumula siete victorias en su división y dos podios en la clasificación general. Festejó en Zapala, Roca, Bariloche, Las Coloradas y Chos Malal, pero además lo hizo con tres autos diferentes: Ford Fiesta, Peugeot 208 y el Renault Sandero que armó para esta temporada.

En estos cuatro años de éxitos, Juan Garrafa fue el que más veces se sentó en la butaca derecha y también ocuparon ese lugar Emanuel Cortés y Julián Fernández Igartúa. Si corre Lovagnini, hay que ponerle una ficha, porque seguro pelea adelante.