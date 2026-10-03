San Lorenzo fue goleado por Defensa y Justicia en Varela y se complica en el Clausura

San Lorenzo volvió a ser un desconcierto y fue goleado por Defensa y Justicia en Varela. (Foto: Fotobaires)

San Lorenzo tuvo una noche para el olvido en Florencio Varela y cayó 3-0 ante Defensa y Justicia, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa mostró muchas dificultades en defensa y recibió los tres goles en un primer tiempo en el que prácticamente no tuvo respuestas. Con presencia de hinchas visitantes en el estadio, el Ciclón quedó 10° en la zona A del Clausura, con 11 puntos, mientras que en la tabla anual ocupa el 20° lugar.

El Halcón golpeó primero a los 11 minutos. Maximiliano Porcel recibió y metió un excelente pase de cachetada para Jeremías Lucco, quien le ganó la espalda a Alejo Córdoba y, de primera, venció a José Devecchi para poner el 1-0.

¡ES UN GOLAZO! Defensa salió jugando a la perfección desde abajo y, tras una gran jugada, Jeremías Lucco (20) definió bien para el 1-0 ante San Lorenzo.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/F624ZlQEDi October 3, 2026

El equipo dirigido por el Gallego intentó reaccionar y tuvo dos goles anulados por posición adelantada. A los 17 minutos, Rodrigo Auzmendi había convertido tras una buena habilitación de Facundo Farías, pero el tanto fue invalidado por el juez de línea. A los 38, Guzmán Corujo bajó de cabeza una pelota para Alexis Cuello, que definió para el empate, aunque nuevamente estaba adelantado.

En una ráfaga, el Ciclón se fue 0-3 al descanso

Cuando el Ciclón buscaba acercarse al empate, Defensa volvió a golpear a los 43 minutos. David Barbona ejecutó un córner desde la izquierda, tomó el rebote y, ante la falta de presión de Córdoba, sacó un remate desde el borde del área. La pelota llegó al segundo palo, donde David Martínez apareció para empujarla.

LA EMPUJÓ SOBRE LA LÍNEA Y ASEGURÓ EL SEGUNDO DEL HALCÓN: David Martínez puso el 2-0 de Defensa y Justicia contra San Lorenzo.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/NZfodIupZ6 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026

El segundo gol quedó bajo revisión durante varios minutos por la posición de Martínez, por lo que el partido se reanudó recién a los 46. Y San Lorenzo volvió a quedar expuesto. Farías perdió la pelota en ataque, Porcel encabezó la contra y, luego de una serie de rebotes y despejes fallidos, habilitó a David Barbona con un pase entre líneas. El volante definió y marcó el 3-0 antes del descanso.

YA ES GOLEADA EN EL PRIMER TIEMPO EN FLORENCIO VARELA: Barbona convirtió el 3-0 de Defensa y Justicia contra San Lorenzo en el #TorneoClausura.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/TIgImaz4bf — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026

En el complemento, Defensa manejó la ventaja y apostó principalmente a salir rápido de contra. San Lorenzo intentó adelantarse en el campo, pero no encontró caminos para descontar y prácticamente no generó peligro frente a un equipo local que controló el desarrollo sin mayores sobresaltos.

El triunfo le permitió al equipo de Julio Vaccari mantenerse como escolta de Instituto en la zona A, con 21 puntos, cuatro menos que la Gloria y uno más que Boca, que quedó tercero con 20. Además, Defensa ganó cuatro de los cinco partidos que disputó como local en este Clausura; el restante fue empate ante Aldosivi.

Para San Lorenzo, la derrota profundizó el mal comienzo del tercer ciclo de Insúa como entrenador. En sus tres partidos al frente del equipo, el Ciclón todavía no pudo ganar: empató como visitante ante Independiente, perdió como local frente a Boca y este sábado sufrió una goleada en Varela.