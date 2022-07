Mercado del usado: «La gente prioriza el bajo costo de mantenimiento»

Rodrigo Rodríguez, gerente del departamento Usados de Pire Rayen, resumió la situación del mercado regional destacando que “se nota una reactivación en la venta de usados, aunque hay una distorsión de precios por la escasez de cero kilómetro, la gente busca vehículos con hasta cinco años de antigüedad o menos, con pocos kilómetros, pero no hay tanta oferta porque al no haber vehículos 0 km la gente no los cambia y no entrega el usado casi nuevo que tiene como parte de pago”.

“El mayor volumen de autos que recibimos sale de los usados que se entregan por nuevos por venta convencional, luego están el usado por usado, o usados por plan de ahorro por licitación o sistema llave por llave”, graficó sobre el origen de las unidades que tienen a la venta. “También compramos a particulares”, agregó Rodríguez.

Rodrigo Rodríguez, gerente de Pire Rayen Usados.



“El particular vende porque les sale un negocio inmobiliario, o porque no los puede mantener, acá se revisa y si está en óptimas condiciones lo compramos”, contó a este medio el gerente de Usados de Pire Rayen.

“La tasación de un auto depende de muchas variables, principalmente el estado de conservación, los kilómetros y el mantenimiento que se le hizo, si son servicios oficiales y después se ve el valor de reventa”, indicó.

“Nos eligen por trayectoria, porque nos tienen confianza ya que hace años que estamos en Neuquén». Rodrigo Rodríguez, gerente de Usados Pire Rayen.

“Puede haber dos vehículos similares en todo pero uno es más caro que otro por detalles que los diferencian, y a la hora de revender se puede defender mejor”, graficó a este medio.

Consultado respecto de cuánto pesa la imagen de marca en la venta de usados, Rodríguez comentó: “Nos eligen por trayectoria, porque nos tienen confianza ya que hace años que estamos en Neuquén, tenemos 8 sucursales entre Neuquén y Río Negro, saben que los usados que vendemos están en óptimas condiciones porque han sido revisados por mecánicos especializados”.



A renglón seguido indicó que “hoy el cliente busca autos con bajo costo de mantenimiento para pagar menos seguro, patente, el bolsillo manda, por ahí un auto les gusta, tiene pocos kilómetros, pero si es importado se fijan el tema de repuestos entonces buscan más lo nacional”.

Respecto de la posibilidad de financiación Rodríguez dijo: “Estamos trabajando mucho con financiación bancaria, en cuotas fijas, depende del modelo se establece el plazo de financiación. En un auto de una antigüedad hasta 3 años te financian el 75% del valor y de 4/5 años o mayor la financiación alcanza al 50% del valor del auto”.



Para finalizar indicó que trabajan con un stock de 350 usados entre las 8 sucursales, situadas en Bariloche, Zapala, Roca, Parque Industrial, Neuquén”.

“Hay una rotación muy grande de usados y se hace difícil publicarlos todos para mostrarlos a la gente, pero pueden pasar a consultar cuando gusten”, invitó a los potenciales clientes de la región.