El PreFederal de básquet 2024 viene con novedades: retornos, un debutante y dos categorías

El torneo PreFederal de básquet 2024 tiene su hoja de ruta armada y se viene con novedades. Habrá dos categorías, con ocho equipos en la división principal y siete en el ascenso, se pondrá en marcha el 30 de agosto, finalizará el 27 de octubre y tendrá ocho plazas disponibles para la Liga Federal 2025.

En Primera estarán los clubes que participaron en la última edición de la LFB: Pacífico de Neuquén, Centro Español de Plottier, Del Progreso de Roca, Independiente de Neuquén, Deportivo Roca, Biguá de Neuquén, Pérfora y Petrolero Argentino, ambos de Plaza Huincul.

En el Ascenso se producirán los retornos de Unión Alem Progresista de Allen y Centenario, mientras que se sumará Vista Alegre. La zona llegará a siete con Cipolletti, Cinco Saltos, Atlético Regina y Club Plottier, que en la temporada pasada jugaron en el único grupo que tuvo el PreFederal.

Los siete mejores y el campeón del Asenso, a la LFB

En las dos zonas la competencia será con partidos de ida y vuelta, con 14 fechas. Luego llegarán los play offs, siempre al mejor de tres partidos, aunque la final se puede hacer a cinco, si los clubes se ponen de acuerdo. Los siete mejores del primera más el campeón del Ascenso tendrán su plaza para la Liga Federal 2025. El que termine último en la elite, bajará de categoría para la próxima temporada.

Cinco jugadores mayores y cinco U21

Como en la edición anterior, los planteles podrán contar con cinco fichas de jugadores mayores, más otras cinco U21. Tendrá un máximo de 25 basquetbolistas y se completará con integrantes de las formativas. La presentación de la lista de buena fe tiene fecha tope el 23 de agosto, una semana antes del arranque de la competencia.

La primera fecha

El PreFederal de básquet se pondrá en marcha el 30 de agosto y en Primera se verán las caras Deportivo Roca vs. Petrolero, Pacífico vs. Biguá, Pérfora vs. Centro Español e Independiente vs. Del Progreso. En el Ascenso medirán fuerzas Cinco Saltos vs. Vista Alegre, Plottier vs. Cipolletti y Centenario vs. Unión Alem Progresista, mientras que Atlético Regina tendrá fecha libre.