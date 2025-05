Karina Milei habló tras la afiliación de Patricia Bullrich a La Libertad Avanza: es «violeta desde que se subió a este proyecto»

Siempre me decía ‘tengo que pasarme a La Libertad Avanza porque es el partido que está llevando las ideas que yo creo y quiero llevar adelante’, dijo la secretaria de la Presidencia en relación a Bullrich. Foto: gentileza.

En el transcurso de la tarde, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó en la afiliación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a La Libertad Avanza (LLA). Por su parte, la hermana del jefe de Estado habló sobre el futuro del partido político y sostuvo: “Queremos que nuestras ideas sigan mucho más tiempo de lo que puede estar el Presidente (Javier Milei)”. Además, en ese sentido, enfatizó en que, “Fue fácil convencer a Patricia porque ella era violeta hace tiempo”.

A través de declaraciones, luego de ser consultada sobre si Milei es la personificación de LLA o el partido violeta va más allá de la figura del mandatario, Karina aseveró que: “Nuestro líder es Javier Milei, pero lo importante son las ideas«.

En esa misma línea, Karina aseguró que «nosotros lo que decimos es que, en este partido, todos los que tengan las mismas ideas se pueden sumar. Queremos que estas ideas sigan mucho más tiempo de lo que puede estar el Presidente Milei”.

Karina Milei celebró la afiliación de Bullrich: «Ya era hora»

En cuanto a la incorporación de Bullrich al oficialismo, la secretaria general de la Presidencia admitió que resultó “fácil” convencer a quien fueras exintegrante del Pro. «Ya viene siendo violeta desde el día que se subió a este proyecto de país, a este Gobierno. Siempre me decía ‘tengo que pasarme a La Libertad Avanza porque es el partido que está llevando las ideas que yo creo y quiero llevar adelante’. Agarré y le dije que ya era hora de afiliarse a La Libertad Avanza y venir para este lado», dijo Karina Milei en diálogo con A24.

Por su parte, Patricia Bullrich, compartió una justificación sobre su traspaso con la necesidad de “alinear” su cargo público con la “decisión política”. “En los últimos años, yo seguí las ideas de la libertad. El partido al que pertenecí por más de 20 años se llamaba Unión por la Libertad. Siempre venimos apoyando la república, la libertad, estuvimos en todas las peleas, como la del campo y todas las que se dieron. Y hoy la pelea está acá«, dijo la ministra de Seguridad.

Aunque no tan solo fue esa la argumentación de Bullrich, también fundamentó su elección diciendo que «La Argentina ha tenido una enorme crisis partidaria: muchos nacieron, murieron, desaparecieron, otros están en extinción. Lo que vale es cuando uno sigue un camino de ideas». Luego, planteó: «Yo vengo haciéndolo hace muchos años. Yo estoy para servir».

Patricia Bullrich no quiso polemizar su decisión: «Yo no me quiero pelear con el Pro»

De acuerdo a los detalles que compartió La Nación, sobre su distanciamiento del partido amarillo, que tiene como líder al expresidente Mauricio Macri, la ministra de Seguridad se apartó de la polémica: “Yo no me quiero pelear con el Pro. Pero hay momentos en donde los proyectos se agotan. Yo peleé adentro de JxC (Juntos por el Cambio) y gané las PASO porque yo tenía un proyecto de cambio de verdad, no para que nada cambie».

En ese contexto, Patricia aclaró que «Cuando vi que el país tenía dos alternativas y que una parte de JxC veía con más simpatía a Massa que el cambio que proyectaba Milei, yo dije que tenía que ir por el camino del cambio».

La ministra de Seguridad y el mensaje a Mauricio Macri

Según el medio de Buenos Aires, Bullrich dio detalles sobre una conversación que tuvo con Macri hace un largo tiempo, donde el debate se originó a raíz de: “O el Pro y JxC salía de su zona de confort o no iba a tener la posibilidad de seguir conduciendo en el país». En ese aspecto, Patricia comentó que «Había muchas contradicciones, gente que estaba cómoda en los cargos. El mismo Macri se dio cuenta de eso. Pero ahora lo que yo le diría de corazón es: apoyá el cambio con todo porque la Argentina pocas veces ha tenido oportunidades como esta”.

Finalmente, la titular de la cartera de Seguridad cerró con un mensaje de cara a las próximas elecciones legislativas del 18 de mayo: “El gobierno del Pro decidió adelantar las elecciones cuando lo único que había que hacer era luchar por el país. La elección quedó en el medio y ahora la tenemos que ganar. Hace tiempo la ciudad está estancada y tiene que achicar el Estado. Hay que adaptar la ciudad a los mismos cambios que se hacen a nivel nacional».