PreFederal de básquet: Pacífico ganó el duelo de líderes, Pérfora festejo de visitante y sorprendió Biguá

Pacífico derrotó a Deportivo Roca por 91-82 y ambos lideran la división Sur del PreFederal de básquet, que cumplió con su séptima jornada. Además, Pérfora metió una gran victoria de visitante contra Del Progreso (89-80) y Biguá sorprendió a Independiente en La Caldera, por 83-79. Esta noche completarán Centro Español vs. Petrolero, a partir de las 21, en El Templo de Plottier.

Con la mitad de la fase regular adentro, el Decano, el Depo y el Verde son los cortados en la zona alta de las posiciones. El resto tiene un andar más irregular y deberá acomodar los números para buscar el pasaporte a la Liga Federal. Los siete mejores tendrán su lugar y el octavo pasajero será el campeón de la división Ascenso.

El comienzo fue clave para Pacífico

Pacífico se quedó con el primer parcial por un categórico 31-13 y ahí empezó a ganar el partido ante Deportivo Roca en el Viejo Ramírez. La visita reaccionó, pero ese comienzo le salió caro. El Decano dominó en todos los rubros, aunque la diferencia más sustancial estuvo en los rebotes: 48-33, con otra gran producción de David Veliz, quien capturó 15, además de 18 puntos.

Giuliano, el menor de los Sasso, hizo un gran partido ante el Depo. (Oscar Livera)

El interno de Pacífico se transformó en una pieza clave y sus doble-doble ya son una marca registrada en el equipo de Maximiliano Rubio. Giuliano Sasso (15), Angelo Sasso (13), Lucas Romera (13) y Lucas Villanueva (12) también llegaron a las dos cifras. En la visita brilló Elías Iñíguez (25 puntos) y también respondieron Adolfo García Barros (15), Lautaro Casemayor (12) y Agustín Montero (9 rebotes), pero no alcanzó.

La mejor marca es de Pérfora

Pérfora se armó para pelear arriba y cerró un fin de semana perfecto, con dos victorias que lo dejaron como el equipo con mejor registro del torneo (5-1, tiene pendiente un duelo con Biguá). El combo lo cerró en Roca, con una gran victoria ante Del Progreso, por 89-80. Los parciales: 23-22, 40-43 y 63-69. El duelo fue parejo, pero el Verde fue de menos a más y estuvo más fino en los lanzamientos de campo: cerró con un 48% (29-61), contra el 42% (31-73) de los roquenses.

Agustín Sánchez, figura de la doble fecha. (El Verde)

Agustín Sánchez, de gran fin de semana, se quedó con el cartel de MVP, con 25 puntos y 12 rebotes, aunque el goleador en el equipo de Plaza Huincul fue Luca Chiapella, con 27. Ignacio Claris llegó hasta 12 y el canterano Felipe Soto completó con 10. Gustavo Maranguello, con 20 (más 13 rebotes) y Maximiliano Canavo (18) fueron los mejores en el equipo que conduce Iván Parodi.

¡17-0! de entrada, Ravera y ley del ex con Almendra

Biguá arrancó con un tremendo 17-0 en La Caldera y a partir de ahí controló a Independiente. Luciano Ravera (21 puntos) entró inspiradísimo en el primer cuarto y después Pablo Almendra (25) aplicó ley del ex para terminar con las ilusiones del Rojo. Nahuel Muñoz (13) y otro ex, Adrián Juárez (9 rebotes) fueron vitales en el triunfo visitante.

El equipo de la costa se quedó con el primer parcial por 27-12 y eso le dio margen para perder los tres siguientes (24-21, 16-12 y 27-23). El arranque fue demoledor y la única vez que Independiente estuvo cerca fue cuando el tablero marcó 52-58. Antes y después, la vista controló las acciones.

El Rojo, que empezó muy firme, ahora está en racha negativa y no alcanzaron las buenas producciones de David Oviedo (23), Ezequiel Dentis (16) y Guillermo López (15), los destacados en el team de Andrés García.

Posiciones y próxima fecha

Pacífico y Deportivo Roca lideran con 12 puntos y registro de 5-2; Pérfora (5-1) e Independiente (4-3) son los escoltas con 11; Del Progreso suma 10 (3-4), Centro Español y Biguá tienen 8 (2-4) y cierra Petrolero con 6 (0-6).

La octava fecha está programada para el viernes 27 de septiembre, con estos duelos: Del Progreso vs. Independiente, Biguá vs. Pacífico, Centro Español vs. Pérfora y Petrolero vs. Deportivo Roca.