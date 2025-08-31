Alberdi y el voto

Dr. Hector Luis Manchini DNI 7779947

Abogado – Ex Juez

ZAPALA

En sus Obras Selectos Alberdi al referirse al comportamiento de los electores al tiempo de votar dice La libertad y la seguridad que gozan los habitantes garantizan la civilización política de un país; su barbarie consiste en sancionar al que piensa diferente en tanto ser desagradable al que gobierna puede provocar el riesgo de perder la vida, el honor, el trabajo, los bienes.

En una democracia republicana como la que hoy nos rige es innegociable que el pueblo vote con sensatez, esto es a aquel político que honre a la Constitución Nacional que es el puerto seguro que siempre nos protegerá de cualquier borrasca y superar los malos tiempos.

Así no pueden ser llamados sensatos los que entregan sus destinos de ciudadanos y de padres de familia a un puñado de pillos ¿Pueden ser sensatos los que se dejan gobernar por locos y truhanes? Entre locos que conducen a cuerdos y cuerdos que se dejan conducir por locos, todo el mundo dirá que los locos son los cuerdos y los cuerdos los locos.

¿Queréis gobierno independiente y libre? La independencia y la libertad consisten en el gobierno del país por los más idóneos, los honestos, aquellos que pueden exhibir un legajo incomparable y no un prontuario con imputación de graves delitos, ello sería demencial y la sociedad que se deja gobernar por la menos digna y capaz, abdica su libertad en peores manos que si fuesen extranjeros.

Abdicar su libertad, no es abdicar una actitud de lujo más o menos bella, pero superflua; abdicar su libertad es abandonar su parte de poder en la gestión y gobierno de sus intereses de familia, de ciudad, de patria. Es abandonar las garantías y seguridades que protegen su honor, su dignidad, su fortuna, pues esas garantías no consisten en otra cosa que en los derechos y facultades que tiene el pueblo de intervenir en la formación del gobierno, en la dirección de la política, en las grandes determinaciones relativas a la paz, a la guerra, al impuesto y al gasto público, etc.

Los ciudadanos que en el acto eleccionario eligen para ser gobernados a los mismos hombres que ellos miran como los más despreciables e insensatos; da una prueba de ser ellos más insensatos que los locos, menos dignos de ser libres que los más viles esclavos.

Atentamente–