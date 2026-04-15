Chevron expande su participación en el petróleo venezolano en un nuevo acuerdo de mutuo beneficio

La compañía incrementará su participación en empresas mixtas clave de la Faja del Orinoco, a cambio de ceder sus intereses en proyectos de gas costa afuera, en una operación diseñada para optimizar la eficiencia operativa y consolidar su presencia en el país.

Chevron Corporation (NYSE:CVX) anunció que, a través de sus filiales con intereses en Venezuela, ha acordado un intercambio de activos con Petróleos de Venezuela, S. A. («PDVSA») y las filiales de PDVSA en un acuerdo mutuamente beneficioso que consolida el enfoque de todas las partes en los activos estratégicos del país.

Bajo el acuerdo, Chevron recibirá 13,21% adicional de participación en la empresa mixta Petroindependencia, S.A., aumentando su participación total al 49%. Además, la empresa mixta Petropiar, S.A., en la cual la filial de Chevron posee 30% de participación, ha recibido los derechos para desarrollar el bloque Ayacucho 8 situado en la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela.

Venezuela recibirá de las filiales de Chevron sus participaciones operadas del 60% y 100% en las licencias de los activos de gas costa afuera Plataforma Deltana Bloque 2 y Bloque 3, respectivamente, y su participación no operada del 25,2% en la empresa mixta Petroindependiente, S.A. situada en el oeste de Venezuela.

«Este acuerdo amplía la posición de Chevron en la producción de crudo pesado en dos empresas mixtas clave en Venezuela, y refleja nuestro desarrollo disciplinado de los importantes recursos del país. Ayacucho 8 es un campo en producción muy cercano a Petropiar, lo que mejora el desarrollo eficiente«, afirmó Javier La Rosa, presidente de la unidad de Activos Base y Países Emergentes de Chevron.

«Este intercambio de activos supone otro paso importante en la larga historia de Chevron en Venezuela, y refuerza nuestro rol en el apoyo a la seguridad energética regional», sostuvo.

Chevron es una de las principales empresas energéticas de Venezuela, con una presencia que se remonta a 1923. Petroindependencia y Petropiar operan petróleo extrapesado en proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Chevron tiene una amplia presencia de producción y exploración en toda América Latina, con operaciones activas que abarcan activos convencionales, no convencionales y aguas afuera. La empresa produce petróleo y gas en países clave como Argentina, Guyana y Venezuela, apoyados por activos operados y no operados.

En paralelo, Chevron mantiene una sólida cartera de exploración con unos 35 bloques activos en Brasil, Surinam, Uruguay y Perú, posicionando a la empresa para un crecimiento a largo plazo mientras mantiene una mezcla equilibrada de producción y oportunidades futuras en toda la región.