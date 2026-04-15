Cortés busca captar al turismo brasileño con un pase de esquí a $160 mil para este invierno en Catedral

Bariloche comienza con los preparativos para la temporada invernal 2026. (foto de archivo)

Bariloche quiere seducir al turismo brasileño con un pase de esquí diario a 160 mil pesos para la temporada de invierno 2026. Así lo anunció este martes el intendente Walter Cortés en el Consulado Argentino en San Pablo, Brasil, donde hubo en encuentro con operadores y agencias de viajes.

“Bariloche es inédito. Es un lugar único en el mundo, maravilloso y para eso hay que tener previsibilidad”, afirmó Cortés.

“Una de las cosas que quiero decir hoy acá es que nosotros vamos a sostener el pase a 160 mil pesos para que los operadores y la gente nuestra tenga previsibilidad de compra”, afirmó.

“Esperamos tener mucha nieve. Este va a ser un año muy nevador y esperamos que todo el público brasilero lo tengamos allá en Bariloche disfrutando de eso, de la nieve, de la magia, de la posibilidad de ese lugar tan lindo que es único en el mundo”, sostuvo el intendente.

Cortés agradeció “al público brasilero que siempre nos visita con esa alegría, con esa impronta”.

Cortes, a favor de las inversiones en Catedral

“Nosotros en el centro invernal del cerro Catedral estamos a favor del progreso, de la modernización, de las inversiones, porque Bariloche vive de esto”, afirmó.

“Nosotros vivimos del turismo fundamentalmente, entonces, tenemos que estar a la altura de las circunstancias para el público internacional, porque también tenemos competencia y esa competencia avanza y nosotros no nos podemos perder la posibilidad de crecer”, aseguró.

Cortés viajó a San Pablo para participar de la WTM Latin América 2026, la feria de turismo B2B más importante de Brasil. El motivo de su presencia es la promoción internacional de Bariloche, junto al Emprotur, con eje en la temporada invernal.

El secretario de Turismo y presidente del Emprotur, Eric Guzmán, y el director de Relaciones Institucionales, Antonio Zidar, acompañaron al intendente a Brasil.

Este martes se hizo el “Cóctel Bariloche Invierno 2026” en la residencia oficial del Consulado Argentino en San Pablo. Allí, Cortés anunció que el pase diario para el Cerro Catedral se mantendrá en 160.000 pesos, que es el precio fijado en enero pasado cuando se lanzó la preventa de pases. El invierno pasado, el pase único de temporada costó 115.000 pesos diarios.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, junto a funcionarios de su gabinete, en San Pablo, Brasil. (foto gentileza del municipio)

También se sumaron al evento Natacha Vázquez, directora ejecutiva del Emprotur Bariloche; Dante Querciali, presidente del Consejo Federal de Turismo; Bruno Pogliano, intendente de El Bolsón; y Verónica Cooke, del consulado argentino en São Paulo.

Y estuvieron presentes representantes de aerolíneas y operadores clave para la conectividad del destino, como Aerolíneas Argentinas, Azul Linhas Aéreas, GOL Linhas Aéreas, JetSmart, LATAM Airlines y Sky Airline, junto a entidades como la Cámara Argentina de Turismo, con la presencia de su presidenta Laura Teruel; BRAZTOA, representada por su presidenta ejecutiva Marina Figueiredo; y ATUR Río Negro, representada por su director ejecutivo Diego Piquin.

La participación de Bariloche en la WTM Latin América —que se desarrolla del 14 al 16 de abril en el Expo Center Norte de San Pablo— forma parte de una estrategia sostenida de posicionamiento en el mercado brasileño, uno de los principales emisores de turistas hacia la ciudad.

“Con acciones promocionales, rondas de negocios y experiencias interactivas como la “Bola de Nieve”, el destino busca consolidar su presencia y potenciar la llegada de visitantes durante todo el año, con especial énfasis en la temporada de invierno”, dijeron desde la Municipalidad de Bariloche, en un comunicado.