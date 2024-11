Alimentarse y vivir dignamente

Jorge L Fernández Avello., DNI 12.862.056

San Carlos de Bariloche

Veo y leo con gran tristeza como aumentaron los índices de pobreza e indigencia durante estos últimos 10 meses, y me preguntaba si era realmente necesario hacer pasar por este calvario a niños, ancianos, y a toda la población que cada día recibe una y otra noticia que empeoran su vida y la de su familia.

Es que estamos en un barco llamado Argentina, y debajo del barco hay cientos de miles de peces que nos permitirían alimentarnos dignamente pero el capitán actual nos dice que no los podemos tocar..

Es tan cínico y doloroso todo esto, que me pregunto que tan difícil es llegar a un pacto social y económico donde se pueda garantizar la comida, los remedios, la educación, la salud y la justicia, como ejes fundamentales para desde allí lograr una sociedad más justa y equilibrada.

¿Tan difícil es juntarse con el poder económico y pactar estos temas..? ¿Porque tanta campaña de odio que nos lleva a enfrentarnos entre nosotros mismos?¡como Como si alguno de nosotros pudiéramos resolver algo o fuéramos “culpables” de algo, cuando las decisiones se llevan a cabo desde el poder político y económico..!.

¿Como puede molestarnos que se pida que otro Argentino deje de ser pobre o indigente,o que un niño tenga sus cuatro comidas diarias? ¿En que nos están convirtiendo al defender políticas de hambre y sufrimiento extremo?

Somos un país cuyos recursos permitirían que una población 10 veces mas grande que la nuestra, pudiera alimentarse de lo que aquí producimos,y no solo eso, sino que tenemos el potencial energético para lo mismo, y la mano de obra, y los cerebros y los centros de desarrollo tecnológico …y sin embargo el mensaje es… ¡Hay que sufrir! ¡hacía falta esto! No voy a calificar lo que para mi es incalificable, en especial de las expresiones que diariamente se escuchan donde parece que el sufrimiento y el dolor es el único camino, pienso que hay cientos de caminos alternativos. y si no se utilizan es por ignorancia o peor aún, para someter a la población o a la Nación.

No voy a calificar lo que para mi es incalificable, en especial de las expresiones que diariamente se escuchan donde parece que el sufrimiento y el dolor es el único camino, porque no solo no estoy de acuerdo, sino que pienso que hay cientos de caminos alternativos. Y si no se utilizan es por ignorancia o peor aún, para someter a la población o a la Nación.

Hay que juntarnos y repensar como salir, sin que el sufrimiento de la mayoría y el bienestar de la minoría, sea la única salida o propuesta.