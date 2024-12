Borges decía que el alimento para los héroes, eran todas las adversidades, la humillación, toda esa traición, que les era dado a tantos artistas, poetas, pintores

músicos y otros,

Moldear como arcilla eso que se daba. Transformar el mundo en cada palabra.

Buscando un mundo mejor, alimento del héroe, del que no se entrega, del que no desespera.

Transformando al fin, toda esa violencia en palabras santas que auguran la espera.

El dolor alimenta a tantos poetas que a pesar del mundo, busca su color

cuando deja todo en tantos escritos.

Me propongo ahora, para el nuevo año Ser mucho más gentil, no asustarme más con la adversidad que vino a ayudarme

Es para que aprenda, para que moldee como noble arcilla, un mundo mejor

Es el alimento que la vida da y espera paciente como tú respondes.

Roberto Savasta

DNI 14251572

Bariloche.