Horóscopo de hoy jueves 3 de abril, signo por signo

Bienestar: Deberás resolver problemas de salud crónicos principalmente de dientes, huesos o piel. No dejes pasar el tiempo, hazlo ahora, previene.

Riqueza: Te espera una semana tranquila en tu trabajo o escuela y muchas de las cosas que no te laten comenzarán a resolverse.

Bienestar: Ten cuidado de no cambiar de planes con mucha frecuencia, vas ensayando siempre una nueva dirección y así nunca llegarás a la meta.

Hoy: Si estás pensando en independizarte es un buen momento para hacerlo, ya que las cosas en tu familia no estarán bien.

Amor: Estás un poco frío y distante y no sabes lo que te pasa, pero los demás te notan muy raro. Necesitas salir un poco de la rutina.

Amor: Si tu pareja no pasa por el mejor momento, evita el aislamiento, lo mejor será compartir actividades grupales y relajarse.

Hoy: Te será difícil lidiar con el fracaso de un proyecto muy importante. No lograrás aceptar que tanto trabajo fue en vano.

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Todo lo que hagas en equipo te fortalecerá y lograrás grandes beneficios. Estarás menos enérgico y efusivo que lo habitual.

Amor: Tu vida sentimental será muy intensa tanto en lo emocional como en lo sexual. Disfruta a pleno este momento.

Riqueza: Si tienes la posibilidad de cambiar de trabajo no dudes en hacerlo, pero debes tener cuidado, ya que es una decisión importante.

Bienestar: Que no te importen las opiniones de los demás y menos si vienen de gente que no es de tu círculo íntimo. No escuches necedades.