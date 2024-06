Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto del Este

El presidente de Chile , Gabriel Boric, encuadró a Milei en Europa, requiriéndole en forma tajante, que debe retirar los paneles solares de una instalación de la Armada en la Patagonia, que se encuentran tres metros dentro del territorio chileno. Dijo que si no hacemos nosotros rápidamente, lo harán ellos… Milei, que estaba recorriendo su mundo, debería saber que Chile mantiene desde antes de la guerra con Bolivia y Perú, una estrecha relación con los ingleses, no reconoce nuestra soberanía en Malvinas y envía mensualmente un barco a Malvinas con víveres, obreros etc.

Y no me resultaría extraño que Milei esté pergeñando un conflicto con Chile, porque parece que es lo que anda buscando.

Chile por su parte acaba de enviar un avión militar C130 con nutrida delegación de senadores, ratificando sus pretendidos derechos antárticos, tienen 9 bases ahí.

Chile siempre está atento a los problemas territoriales con Perú y Bolivia . Yo diría con los que podría querer tenerlo con nosotros. Los F-16 que compró el gobierno de Milei vienen sin munición, ya que como EE. UU. intervino en el “negocio”, se comprometió a proveernos de la munición para los aparatos.

Israel nos vendió lanchas por unos cincuenta millones de dólares cada una y se hallan inactivas en Prefectura de Tigre, porque no resultaron aptas para el servicio de la Fuerza.