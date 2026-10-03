Caminar Neuquén

Sabastiana Méndez DNI 28.559.944

Rodrigo Righetti DNI 30.725.849

Neuquén

Queremos expresar nuestra preocupación por las recientes declaraciones de Alfonso Prat-Gay sobre Neuquén y Vaca Muerta. Quienes vivimos en esta provincia sabemos que detrás de Vaca Muerta hay trabajadores, empresas, comercios, pymes y familias que todos los días sostienen una economía que tiene un impacto mucho más amplio de lo que puede verse desde afuera.

Por eso, antes de hacer críticas o diagnósticos sobre nuestra realidad, sería bueno conocerla de cerca, recorrer nuestras ciudades y hablar con quienes viven y trabajan acá. Podemos discutir, reclamar y señalar lo que falta, pero no aceptamos que se hable de Neuquén sin conocer su realidad. Defender nuestra provincia no significa defender a un gobierno: significa defender el trabajo y el esfuerzo de los neuquinos.