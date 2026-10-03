Elecciones en Brasil: impacto geopolítico y el punto débil que comparten Lula y Milei

La población concurre a la elección en medio de un importante malestar económico.

La elección presidencial en Brasil es percibida como un acontecimiento estratégico que tendrá repercusiones inmediatas en todo el hemisferio. Según el politólogo e internacionalista Claudio Fantini, que dialogó con Río Negro Global, el impacto de los resultados “se hará sentir muy fuerte, en la Argentina, en los Estados Unidos y, en distinta medida, en el resto de los países del continente”.

Para Fantini, este domingo no solo se decide el gobierno de la mayor economía de América Latina: se enfrentan “dos modelos de país y liderazgos contrapuestos” de proyección global. En su análisis, Bolsonaro se ubica la corriente promovida por Donald Trump y apoyada por los mandatarios de lo que llama la “ola reaccionaria” latinoamericana, entre los que destacó al argentino Javier Milei, al chileno José Antonio Kast y al colombiano Abelardo de la Espriella. Esta facción se caracteriza por un “anti-multilateralismo, enfocado casi con saña en cuestionar a las Naciones Unidas y otros organismos internacionales” e impulsa un esquema unilateralista. En la vereda opuesta, el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se posiciona como la voz más firme en la defensa del orden multilateral internacional, alineándose con líderes afines como el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Impacto geopolítico

Fantini advierte que una victoria de Lula “va a favorecer, a fortalecer esta mirada socialdemócrata […] y va a afectar negativamente a Trump” de cara a las cruciales elecciones legislativas de medio término en EE.UU.. Un triunfo del líder del PT también asestaría un golpe político al oficialismo argentino, “en particular a la imagen del presidente Milei, que ha sido el principal instrumento de Trump para tener injerencia en el escenario electoral brasileño a favor de Bolsonaro”. Por el contrario, si el bolsonarismo se impone, “van a soplar vientos favorables a Trump” y se consolidará el bloque integrado por líderes alineados con la Casa Blanca.

Claudio Fantini, analista internacional.

El talón de Aquiles de Lula

Pese a su experiencia y proyección internacional, el talón de Aquiles del actual presidente brasileño reside en la economía doméstica. Fantini asegura que “es el punto débil de Lula en esta elección”, a pesar de que la macroeconomía brasileña exhibe “indicadores estupendos” en materia de inflación, empleo, deuda e inversiones. Esto sucede porque existe una profunda desconexión de esta realidad macro con la del bolsillo cotidiano: “Para la sociedad brasileña los precios quedaron demasiado altos: la inflación no es significativa, pero quedaron muy arriba respecto de los ingresos. Esta brecha ha provocado un creciente endeudamiento en las clases medias y medias-bajas”, agrega.

El analista establece un paralelismo con dos casos de signo político muy diferente. El primero fue el desgaste de la administración de Joe Biden en EE.UU: “su gobierno también tuvo como punto flojo que las bondades de la macroeconomía no llegaron al bolsillo de los norteamericanos […] Controló una inflación que agarró muy alta, pero los precios quedaron quietos, pero altos. Y eso afectó muy fuertemente al Partido Demócrata y lo hizo perder la siguiente elección”, sumados a los problemas cognitivos y de salud que evidenció Biden.

El otro caso es de Argentina. Fantini señala que el flanco vulnerable que muestra hoy Lula, salvando distancias, es “muy similar al punto débil de Milei”, en la medida en que la estabilidad en las grandes cifras no se traduce de forma automática en una mejora cotidiana para la población. Esta tensión explica por qué un contendiente “tan gris, tan opaco como Flávio Bolsonaro esté hoy cabeza a cabeza con Lula en la mayoría de las encuestas”, señala.

En medio de la polarización en Brasil, Fantini destaca que de cara a la segunda vuelta una ventaja del actual mandatario es que su estrategia histórica ha sido la moderación y la construcción de grandes coaliciones. “De los dos candidatos, el que tiene una posición más de centro es Lula”, afirma el especialista, recordando que el líder del PT “ha encabezado siempre gobiernos de coalición con la centro-derecha”.

En contraste, Flávio Bolsonaro encarna a la “derecha pura y dura, fuertemente ideologizada, ultraconservadora”, señala Fantini, pero al mismo tiempo integra un espacio político en claro ascenso en Occidente. A este “viento a favor” desde el exterior se suma la inseguridad, que apoya su prédica de mano dura. Con encuestas que dan a Lula una ventaja reducida , dentro del margen de error y lejos del 50% necesario para ganar en primera vuelta, Fantini concluye que el escenario está abierto y se definirá seguramente en un balotaje, “aunque no se puede descartar una sorpresa de última hora fuera del radar de los sondeos”, agrega.