Centeno y sus cuadernos

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

DNI 4.180.958

Sr. Director

A través de su diario apreciaré que algún abogado penalista me informe en que figura acción penal corresponde la tarea llevada a cabo por el Sr. Oscar Centeno.

¿Retuvo parte de los fondos de las coimas que transportaba su empleador? ¿Aconsejó o sugirió alguna de las operaciones de corrupción que presenció? Creo, por el contrario, considero que la tarea de escribir en sus cuadernos toda la corrupción que estaba presenciando, corriendo el riesgo que los descubran y tenga el mismo final que tuvo Nisman, lo convierten en un héroe.

Es el generador de las evidencias de la mayor corrupción habida en nuestro país desde su existencia. De alguna manera, también hay que reconocer el mérito del amigo de Centeno a quien le había dado a guardar los cuadernos y que al descubrir de que se trataba tuvo la inteligencia de elegir a Diego Cabot para entregarle ese valioso material de investigación.

Saludos cordiales