¿Emergencias atendidas a distancia?

Tenemos varios teléfonos a los cuales recurrir en caso de emergencias.

La respuesta rápida a una ‘emergencia’ requiere, entre otras cosas, de un conocimiento del terreno donde ocurre para poder dar una respuesta rápida y apropiada al problema.

Esto no ocurre con el 911 (Policía) que en nuestro caso (Bariloche) atiende a unos 800 km (Viedma), lo que implica que quien recibe el llamado solo actúe derivando el llamado a otra dependencia (con la posibilidad de errar el destino).

Hace unos días, ante un par de fuegos encendidos en zona de bosque para quemar madera sobrante de una obra en construcción llamé al 911 para solicitar que un móvil se hiciera presente. Si bien los fuegos fueron apagados ante mi reclamo personal, me quedó la duda si mi pedido había llegado a la policía local.

Para ello volví a consultar al 911 donde la joven que atendió me informó que el reclamo había sido derivado, pero cuando le pregunté a qué seccional no supo decirlo y me preguntó a mi a cual correspondía la dirección que había dado originalmente ya que ella “estaba en Viedma y no conocía las calles de Bariloche” (textual).

Cuando le sugerí que buscara la Seccional 28° me respondió que le figuraba como Villa la Angostura; otra ciudad y otra provincia tuve que aclararle.

Es evidente la fragilidad del 911 para emergencias por estar centralizado solo en la ‘capital’ y por la incapacidad de quienes atienden de ubicar el lugar del hecho.

Bastaría descentralizar el sistema con una atención en cada ciudad/región importante de la provincia (tal vez cuatro lugares) como ocurre con Bomberos y Defensa Civil. Eso mejoraría notablemente la respuesta y el seguimiento a un pedido de ayuda.

