Hirieron al padre «Paco» Olveira en una nueva marcha por los jubilados: cómo está Pablo Grillo a 55 días de la represión

La marcha por los jubilados volvió a registrar heridos y un detenido por el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich. Esta vez la víctima fue el padre «Paco» Olveira, que participaba de la movilización en el Congreso. A 55 días de la brutal represión, el fotógrafo Pablo Grillo evoluciona favorablemente.

Las fuerzas de seguridad vallaron el edificio y se apostaron a las puertas del Congreso. Otros manifestantes, entre ellos jubilados y periodistas, también denunciaron agresiones.

“Los que están mal son los jubilados, el cura no importa. Estábamos en la primera fila, dando la vuelta al Congreso, y en un momento empezaron a empujarnos fuerte y tiraron a una jubilada. Entonces nos acercamos para ayudarla y se quieren llevar preso a un compañero. Dijeron que estaba golpeando a la Policía, pero estaba parando los escudos”, relató el padre Paco en diálogo con Jorge Rial.

«Yo tengo coronita, el pueblo no”: qué dijo el padre Olivera ante la represión en el Congreso

El referente del grupo Opción por los Pobres sufrió un corte debajo del ojo derecho, presuntamente por un golpe con un escudo policial. “Me siento bien, seguramente me habrán dado con alguno de los escudos o con la mano. ¡No me di cuenta! Me tomaron los datos por si después me quiere llamar el fiscal”, señaló.

Desde el móvil de C5N, Olveira mostró su herida y expresó su desazón por la represión: “La represión como siempre, pero al cura no se lo llevan detenido. Pero sí está demorado el otro compañero, que no hizo nada. Me voy a ir con él. Yo tengo coronita, el pueblo no”.

*Con información de Noticias Argentinas

Cómo está Pablo Grillo a 55 días de la represión en el Congreso durante la marcha de los jubilados

El fotógrafo Pablo Grillo recibió una cartucho de gas lacrimógeno hace 55 días, durante la represión en una de las marchas por los jubilados. Estaba trabajando cuando le disparó un efectivo bajo la orden de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

«Hoy Pablo salió a pasear por el hospital», celebraron a través de ñas redes sociales del sitio «Justicia por Pablo Grillo» y remarcaron: «La alegría es total. El agradecimiento es eterno».

Comentaron que «no fue a hacerse ningún estudio ni chequeo», sino que «salió a disfrutar un poco de aire fresco y recorrer los balcones del hospital Ramos Mejía».

«Vamos Pablo que cada vez falta menos», confiraron.