¡Entreguen los alimentos!

Juan Carlos Malgesini DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

La Cámara de Casacion Penal – por unanimidad de los tres jueces que la componen- ordenó al Gobierno nacional de Javier Milei a la entrega de los alimentos que retiene.

Es probable que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, apele dicho fallo, que desde el poder judicial ordena que se cumpla con lo dispuesto en forma inmediata.

Ha trascendido que el Ejecutivo apelaría a fin de que , como ese tramite judicial lleva su tiempo, los alimentos que están a punto de vencerse, tengan que tirarse.

Alimentos que fueron adquiridos por el gobierno del presidente anterior -que está en España, si no estoy mal informado- porque el gobierno de Milei no ha comprado alimentos en lo que va de su gestión, porque evidentemente no le interesa el hambre de los pobres.

¡Viva mi Patria Oprimida carajo¡