Sol Pérez fue mamá: nació Marco, su primer hijo

Sol Pérez y Guido Mazzoni se convirtieron en padres. Esta tarde se confirmó la llegada de Marco. La panelista y el empresario compartieron la feliz noticia por medio de Vero Lozano, quien se encontraba al frente de Cortá por Lozano, el programa de Telefe.

Nació Marco, el hijo de Sol Pérez

El nacimiento de Marco, el hijo de Sol Pérez, fue a través de una cesárea programada en el Hospital Austral. “Nació y es precioso”, dijo el padre de la panelista. “Nació Marco, bienvenido bebé. Hablamos con Horacio y nos confirma que ha nacido ese niño y que es precioso”, dijo Verónica, la conductora de Telefe.

Un rato antes de dar a luz, la modelo se había mostrado junto a su marido en la habitación de la clínica, con la última imagen de su enorme panza antes de dar a luz, detalló Infobae.

Con un emotivo posteo en sus redes, Sol había mostrado lo que guardaba en su bolso de mamá primeriza. “Marco está a punto de llegar! Estamos ultimando cada detalle”, había comentado. Con una gran organización, la panelista también había mostrado su pañalera, varios chupetes hipoalergénicos y un portachupete personalizado con el nombre de su hijo.

Además, había preparado cuatro cambios de ropita de bebé para que el pequeño utilice en su estadía en el hospital.

La historia de amor de Sol Pérez y Guido Mazzoni

Sol Pérez y Guido Mazzoni se conocieron en 2018. En 2023, y después de apostar a la convivencia, la pareja había festejado un casamiento inolvidable junto a 350 invitados.

“Yo no creía que íbamos a durar tanto con Guido como pareja, no tengan miedo de decirlo. Nos conocimos y nos peleamos en la primera temporada, que fue muy fuerte para él, pero al volver no nos separamos más. Nos llevamos bien y tenemos una relación recontra saludable”, había contado Sol en su momento.