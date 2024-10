Escuchar nuestra música

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

Ya no escuchamos nuestra música, ni en los intervalos radiales o televisivos. Últimamente solo vemos por TV la actuación en diversos videos comerciales a personas rubias, de muy buen aspecto y usando palabras mezcladas con el inglés. No es que yo tenga encono con lo británico , es porque yo crecí- tengo 89 años- oyendo radio -a baterías- en la zona rural. Allí destacaba nuestra música: por la mañana folclore, con zambas y chacareras (las bailábamos vestidos de gauchos en la fiesta escolar de fines de año). Por la tarde, luego de las radionovelas de Juan Moreira o Martín Fierro, oíamos a Feliciano Brunelli, aCanaro, a Di Sarli o algún cómico como Sandrini , entre otros.

Ahora nada en absoluto, será que los funcionarios competentes que debieran organizar la programación – de al menos los medios oficiales de TV y radiodifusión – ya no existen. Creo que no sería tan difícil para que al menos algunos de nuestros medios den lugar a nuestra gran cultura musical -que la tenemos- para que ésta no desaparezca. A los 10 años estudiaba piano, lo dejé por el telégrafo y luego variados trabajos, y aún lo siento.

Pero siempre recuerdo esas tardes de verano, cuando el campo está en silencio y se oían bandoneones o acordeones que sonaban alegres de las chacras vecinas.

También que en una noche de recorrida como oficial de policía en San Martín de los Andes escuché un acordeón en una casilla de madera y previo golpes en la puerta, me invitar0n a entrar unos paisanos, que junto a un fueguito tomaban vino y escuchaban a un veterano que en un viejo acordeón a piano nos hizo oír la conocida polca “El viejo del acordeón”. Compartí con esa buena gente un antirreglamentario vaso de vino, lo que jamás lamentablemente podré repetir. Se nos va la música y se entristece el alma, digo.