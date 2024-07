Historia de una desaparición en Junín

Juan Carlos Malgesini

Puerto de San Antonio Este

Recuerdo con dificultad por los años transcurridos y mis 89 años. En los años ‘6o en jurisdicción de junín de los Andes, en época de la caza del ciervo, un industrial o comerciante importante del país, con los consabidos permisos y arma declarada, se internó en su coto de caza, no recuerdo y ocurrió un hecho que asocio de alguna manera con lo que podría ocurrir con el niño correntino Loan en Corrientes.

Bueno, el cazador del ciervo que menciono, un hombre mayor de más de 60 (en su oportunidad vi su fotografía en el diario Río Negro), salió de su campamento temprano y no regresó. Lo buscó la gente de ese campo y la policía durante muchos días, apremiados por los familiares de este señor. Tras mas de 16 días sin aparecer, la policía halló por esos lares a dos hombres chilenos que -seguramente como tantos en aquel tiempo- venían a buscar trabajo.

Los halló sospechosos y los interrogó “a fondo” (con los métodos de la policía de ese entonces) y rápidamente anunció que se esclareció el caso. Fueron encarcelados, en parte por esta “confesión”. La cuestión que fueron a parar a la cárcel hasta que un día, un mensual que recorría el campo de a caballo, en una zona de grandes pastizales, halló al cazador muerto, momificado, boca arriba aún con sus lentes puestos y su arma intactos. Intervino nuevamente la Justicia y el informe fue que la muerte -si mal no recuerdo- fue por paro cardiaco. Los encarcelados fueron liberados, el personal policial interviniente fue advertido o sancionado y el mundo siguió andando. No digo que el caso de Loan sea parecido, pero aún no lo han hallado y puede estar entre la maleza de esa zona. Ojalá no intenten “esclarecerlo” de la misma manera.