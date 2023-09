Incendio en la estancia El Relincho y los radares

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

Como se trata nada menos que de los radares que los ingleses instalaron en Tierra del Fuego – en mi Patria – este diario ha publicado varias cartas de mi autoría al respecto. Telefónicamente, a cuenta gotas, las autoridades de Tierras del Fuego dan información.

De lo que no hay duda es que la diputada Caparros de esa provincia, su secretaria y su abogado formaron la empresa Leolabs S R L y registraron la misma en Usuahia, para que se instalaracon los radares en la estancia El Relincho km 2.946 localidad de Tolhuin

El domingo pasado a las 22 la policía me informó que “alguien” avisó a los bomberos que había un gran incendio en lo que era el casco de El Relincho. Tuvieron que romper el candado para entrar con los bomberos y solo se salvó una cabaña. No se me informó el nombre del dueño, que se hallaría en Río Grande. Sí se me dijo que en las inmediaciones, sin custodia alguna, están los radares. No saben quiénes son los responsables de los aparatos, que estarían funcionando por control remoto. Tanto el intendente de Tolhuin como sus funcionarios siempre están “ocupados” y no pueden atender el teléfono, sólo se me informó que el municipio no autorizó la instalación de radares. Desde las autoridades se estaría retaceando la información sobre este grave hecho que afecta nuestra soberanía. Asi nos va. Sergio Massa permite que Lewis pueda instalarse en los lagos del Chubut. El ministro de defensa tendría que haber intervenido. Tampoco actuó Gendarmería Nacional, que tiene personal en Tolhuin, de lo contrario no se habría producido el incendio. No sólo los radares, el país da la impresión de estar funcionando a control remoto.