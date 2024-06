La escuela Crear y su impronta imborrable

Una institución cuya historia se hermana con la de otras instituciones señeras de la ciudad de Cipolletti, la escuela Crear, mixta y de gestión privada de jornada simple y de formación laica, está vinculada desde sus orígenes al jardín de infantes Cangurito. La figura clave es la profesora María del Carmen Polla, fundadora del jardín. Veamos la historia. Desde sus inicios se estableció una “Escuela para Padres del año 2000”. Incluía talleres de reflexión, campamentos de niños, madres y familias, y más.



Fueron ellas, las familias, las que le solicitaron en primera instancia que creara una escuela primaria. Por ese motivo, María del Carmen viajó a Viedma para saber qué tenía que hacer desde lo edilicio y pedagógico.



A su regreso, y con las pautas conocidas, comenzaron a compartir y a reunirse. “En todo momento quedó claro que yo no iba a ser la dueña”- escribió- “no me interesaba dirigir lo económico de algo tan grande, aunque fuéramos creciendo año a año. Había que buscar una figura legal para sostener ese colegio. Así que los padres buscaron esa figura y decidieron que una fundación sin fines de lucro era lo mejor”.



Esos momentos de preparación se vivieron con madres, familias, docentes y amigos. Compartieron ideas, conocimientos, deseos y sueños. Una vez transitado y concluido el proyecto, lo llevaron a la universidad. Allí recibieron sugerencias por parte de profesores en áreas de investigación; como anécdota, cabe recordar que se inició la transcripción en la máquina de escribir de Carmen Frasetto. Finalmente, el último día de octubre de 1992 presentaron el proyecto pedagógico en el Consejo Provincial de Educación ante la SecretarÍa Técnica de la región Alto Valle Oeste, Susana Galera. Mientras tanto, los padres transformaron la casa en escuela pintando, limpiando, donando su tiempo y materiales. Organizaron también una rifa para recaudar fondos que pudieran canalizar las necesidades de contar con el edificio adecuado al emprendimiento. Se sorteó un televisor, se buscó una casa y a fines de 1992 se mudaron a un local en Irigoyen 558. De esta forma, las familias se involucraban con el futuro de sus hijos. Los padres eran, entre otros, Jorge Bello y Silvina Darrieux; Roberto Espina y Mara Olavego; Familia Norro; Laura Rosauer y Facundo Olavego; Familia Sangre; Flia. Cavallín; Lupori; Jorge Paz y Ángeles; Rubén y Mónica Alonso; Dr. Muñoa y Sra.; Flia. Nievas; Flia. Ambrosino; Flia. Codon y seguramente muchos más. Fundaciones: el jardín Cangurito se fundó el 8 de agosto de 1978, la escuela Crear el 2 de marzo de 1992 y la secundaria el 10 de diciembre de 2010.



La dirección actual de la escuela es en 9 de julio al 1060, lugar donde funcionó la sede de Hidronor. El jardín inició sus actividades en Villegas 35. Se mudó a los 2 o 3 años a 25 de Mayo 116. La escuela primaria inició en Hipólito Irigoyen 558 para luego mudarse a Luis Toschi 236, que era como pequeña chacrita.



De acuerdo con lo escrito por su creadora, el logo es “un disco solar de iluminación que lleva su rostro a lo alto en búsqueda de mayor luz. Consta de doce pétalos, doce pilares indispensables a la formación del ser humano que bregamos educar. En su centro se halla la luz contenida en espiras de aprendizaje con avances y retrocesos para emerger a una mayor evolución. Su tallo es su flexibilidad, un cable a tierra que le da un eterno fluir con el movimiento de la vida”.



En efecto, desde la raíz misma institucional, la tarea se basó en enseñar y aprender a partir de doce pilares que integran su logotipo: 1. Observar: no solo mirar sino ver, dejarse iluminar por la propia esencia. 2. Informarse. 3. Pensar, razonar. 4. Hipotetizar. 5. Elegir. 6. Investigar. 7. Decidir. 8. Organizar. 9. Hacer. 10. Evaluar. 11. Perfeccionar. 12. Amar/amarse. A raíz del accidente del 29 de marzo de 1996 que cobrara la vida la madre de la directora, la municipalidad colocó un semáforo manual para el cruce de calles a mitad de cuadra.



En el armado y creado del semáforo trabajó Daniel Lisiuk, otro de los padres de la institución. María del Carmen se recibió de Maestra Normal Nacional, Maestra Jardinera y Rural, Profesora de Humanidades con especialidad en Filosofía y Pedagogía de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. En el texto del décimo aniversario de la institución se lee: La escuela que queremos es aquella que resguarda todos los principios, contenidos y valoración para los niños de nuestra provincia de acuerdo con los principios curriculares”.



Finalizamos la síntesis de la tarea con las palabras de su creadora, “Crear es la acción de inventar, descubrir, pensar, proyectar, e imaginar”. Nuestro homenaje.



