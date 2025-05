«Las políticas de Figueroa se identifican con el Peronismo» (Marcelo Zúñiga)

Marcelo Zúñiga integra el gobierno de Rolando Figueroa y ocupa el cargo de Subsecretario de Producción. Está identificado con el Movimiento Evita y ocupó cargos electivos como afiliado al Partido Justicialista. Desde el 16 de abril de 2023 decidió escindirse de la estructura partidaria, es titular del Consejo Local del Partido Justicialista en la ciudad de Neuquén, e integrar el Frente Neuquinizate.

P: Después de que transcurriera el gobierno de Rolando Figueroa ¿el movimiento del Partido Justicialista que integra confirma o ratifica la decisión de integrarlo?

R: Sí, más que confirmar, reafirmar y consolidar la decisión que tomamos, un núcleo de compañeros y compañeras, que derivó en la suscripción del acuerdo y la plataforma electoral. Primero de todo este espacio con Figueroa, luego la integración del frente electoral y posteriormente lo que fue parte del resultado que le dio la victoria el 16 de abril. De ahí hasta acá ha habido una sucesión de hechos y acontecimientos, sobre todo expresado en definiciones jerárquicas que después se tradujeron y se traducen en políticas públicas. Y en posicionamientos que a nuestro juicio, tanto en lo político como en materia de gestión, nos identifican plenamente.

P: ¿Había que militar un cambio en Neuquén?

R: El desafío era cómo revertir la historia de la política doméstica, del Partido Judicialista, haciendo rueda de auxilio de los sectores del poder gobernante, pero para resolver la vida, la comodidad y confort del grupo de dirigentes que hasta ahora, por más de 20 o 30 años, siempre ha hegemonizado la política partidaria, Y se han rotado y lo van a seguir haciendo en cargos legislativos, etcétera. vinculados sus propios negocios, es decir, peronismo o el pejotismo para perder. Rompimos esa página y asumimos un desafío enorme. Podíamos ganar o perder, pero asumimos ese desafío con la intención y la voluntad de ganar, de construir un peronismo ganador y que construya poder, pero para transformar la realidad de los neuquinos que siempre la caracterizamos en acuerdo con Rolo, plagada de desigualdades.

P: ¿Qué pasó después del acuerdo?

R: Fuimos parte de ese acuerdo, fuimos parte de la victoria y hoy, de ese tiempo a esta parte, lo que ha venido ocurriendo son dos cosas, en materia política de gestión que el gobernador toma desde la conducción política de este proceso, decisiones que incrementan o tienden a incrementar, la soberanía de Neuquén frente a decisiones injustas e incorrectas en el plano nacional. Y el ordenamiento del Estado, por un lado, para avanzar en cuestiones concretas que implican una redistribución de los recursos, el cuidado de los bienes, y en nuestro juicio esa redistribución se hace con un criterio de justicia social.

Votaron a Milei pero quieren más Estado

Por nombrar dos o tres cuestiones, mientras a nivel nacional el presidente actual impulsa la destrucción de las empresas públicas y la ausencia de presupuesto para las obras públicas nacionales, provinciales y municipales; a nivel provincial es una marca identitaria que se sostiene con mucha fuerza la mejora y preservación de las empresas públicas. También incluye la construcción de un esquema con presupuesto propio y financiamiento externo porque el nacional no está con aportes públicos y privados para grandes obras de infraestructura, no solo rutas y caminos, sino también lo que son los grandes desafíos y acuerdos vinculados a los establecimientos educativos. Por ejemplo, para estos tiempos, la planificación plantea por parte del gobernador construir ochenta mil metros cuadrados de obra pública en establecimientos educativos, de los cuales 45.000 son exclusivamente para 9 colegios secundarios técnicos nuevos.O lo que tiene que ver con destinar presupuesto y generar las articulaciones con el ámbito público y el privado para construir el programa de becas que no existía en Neuquén, la Patagonia, en Argentina y me atrevo a decir en América Latina. Hoy con 25.000 estudiantes de nivel inicial a nivel superior como una apuesta fuerte a la educación como factor de cambio y de ascenso social.

P: ¿Que significan para usted?

R: Son cuatro elementos que para nosotros son signos identitarios de materia muy vinculada y muy identificada con decisiones de carácter peronista. Eso es lo que ha hecho consolidar y reafirmar la decisión que tomamos en su momento como una decisión correcta y que hoy permite explicar un crecimiento en la medida en que se han ido incorporando y sumando y adhiriendo distintos intendentes. El 16 de abril solo contábamos con José Asaad en Vista Alegre y Rubén Figueroa en Barrancas por parte del peronismo, y hoy se han sumado 11 intendentes en conjunto con todos los de Comunidad, como el intendente Daniel Gonzalo Núñez, el intendente Mariano Moreno Javier Huilipán donde hicimos el acto hace una semana atrás, el presidente de la comisión de fomento de Santo Tomás, Victor López. También una serie de espacios, agrupaciones del partido justicialista y por fuera del partido justicialista, pero que son parte del peronismo que si bien no participaron de lo que fue el proceso del 2023 lo han ido asimilando y adhiriendo con el tiempo, y eso de crecimiento, entendemos nosotros, tiene que ver con la explicitación y la asunción de medidas por parte de la gestión pública, conducidas por el gobernador, que se identifican con el peronismo.

P: La adhesión fue antes del triunfo de Javier Milei ¿Qué le pasó como peronista, cuando gana Milei y empieza a aplicar una política anti Estado?

R: Lo que nos pasó fue, además de un desconcierto por un lado a nivel nacional de la barbaridad que estaba pasando, básicamente entrar en una etapa que ya había comenzado, En la fase provincial nosotros ya habíamos comenzado una fase de reflexión colectiva en torno a los aciertos y desaciertos cuando se conduce el Estado. En el plano nacional, sobre todo en la última gestión identificada con el peronismo. La ciudadanía vota masivamente una propuesta ultraliberal que pretende la destrucción del Estado y que va a contramano de las demandas colectivas. En el caso de Neuquén, de cada diez neuquinos, seis votaron a Milei. Pero, sin embargo, la aspiración de los neuquinos sigue siendo que haya más Estado, haya más rutas, que haya más infraestructura de servicios, que se cuide en el caso del empleo público y haya una mejor obra social a través del instituto, que haya apoyos permanentes a la producción a través de créditos, como lo ha establecido el propio gobernador Rolando Figueroa, o que haya apoyos explícitos y concretos a las economías regionales.

Hay varias cuestiones, pero centralmente, para resumir, se ha reafirmado la decisión correcta que se tomó, eso se ha ido incrementando en materia de sumar nuevos cuadros, nuevos y nuevos cuadros políticos que en algunos casos han asumido y asumirán responsabilidades de gestión provincial y en los municipios, y otros, en su gran mayoría, aportando desde la militancia territorial, tanto en el campo como en las ciudades.

P: ¿Se te cuestiona esta decisión en otros ámbitos que no sea tu ámbito natural?

R: No, porque lo que ocurre es que cuando en el interior o en cualquier área lo que está presente es la necesidad de resolver problemáticas… Y esas problemáticas se resuelven, por lo menos en nuestro juicio, por un lado, apostando a una militancia de organización comunitaria, territorial; por otro lado, resolviéndolo desde el Estado, siendo parte de la conducción del Estado. Por lo tanto, quienes realmente están interesados en transformar la realidad de los neuquinos, en lograr mejores y mayores niveles de bienestar, de resolver problemas, nos encontramos tratando de resolverlo aún con distintas miradas respecto de si es certera o no participar de un esquema de gobierno.

P: ¿La opción era una oposición testimonial?

R: Es contrafáctico, ¿no?. Si no hubiésemos tomado esta decisión, la diferencia de votos entre quienes eran del gobierno saliente y el entrante electo fue alrededor de diez mil ciento setenta y cinco votos. Fue una diferencia muy finita. Es contrafáctico, quizás hubiese incidido en no lograr la victoria en términos generales y en términos particulares. Vaya a saber cuál sería el destino si hubiéramos seguido trabajando y militando digamos pero con seguridad no siendo parte de un esquema perimido y oxidado en el justicialismo neuquino. El mismo esquema y dispositivo que verán ustedes en los próximos días o es lo que transita la discusión siempre de los mismos nombres. Quién va ocupar el lugar para senador o diputado, las mismas familias, y que hoy por hoy, frente a la pérdida de sus privilegios y negocios con los gobiernos anteriores, vuelven a poner palos en la rueda, en vez de acompañar a un gobierno que se planta frente a decisiones nacionales injustas, ultraliberales, extranjerizantes.

P: ¿La ratificación del frente neuquino es independiente de integrar la lista?

R: Es una decisión que tiene que ver con fortalecer el frente de gobierno, la propuesta política que exprese electoralmente el proyecto que conduce Rolando Figueroa y que, en términos prácticos para nosotros, es reunir la mayor cantidad de fuerzas para que ese modelo neuquino se exprese electoralmente y que pueda obtener dos senadores nacionales y dos diputados nacionales que permitan tener mayor injerencia, la menor injerencia posible y los menores condicionamientos de la política nacional apátrida de Milei frente a la política soberana del modelo neuquino.

Esté o no esté en la lista. Totalmente, porque lo que se olvida en algunos, que siempre creen que el fin y el centro de la política son ellos mismos y la familia a la que representan, es un concepto central del peronismo que los hombres y las mujeres somos instrumentos, solo instrumentos de la política para resolver situaciones y no el fin en sí mismo. Francisco, el Papa Francisco, como planteaba que nos ayudó mucho a comprender también la política, Y ahora con su partida se revaloriza más, creo, por lo menos de nosotros, cuando él plantea que el tiempo es superior al espacio y que lo importante es iniciar procesos, nosotros en realidad no privilegiamos el lugar de tal o cual de cada uno de nosotros para ser candidato a diputado, concejales, etcétera, sino el proceso que se iniciaba, aun con la voluntad de victoria, pero también con la posibilidad de perder. Y eso es lo que estamos priorizando.