La provincia de Buenos Aires

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

Por razones de salud he debido viajar a la ciudad de Buenos Aires y luego de Bahía Banca, por el centro de la provincia he comprobado que el país, aún el campo, se mantiene plena producción.

Lo que no está sembrado, está cubierto de animales gordos (aunque no tanto como nuestros legisladores).

Luego que me atendieran los facultativos, viajando en la zona de Mercedes visité el tiro federal de San Antonio de Giles. Atendido por su presidente, me permitió practicar y admirar en su parque un monumento a Mitre, con hermosas placas del año 1923, hechas en mármol de carrara blanco. Impresiona, y me hizo pensar en los dineros ahi invertidos. Hoy sería prácticamente irrealizable, no solo por el costo, sino tambien porque poco interesan hoy a la comunidad esas cosas

Por otra parte, por lo visto y escuchado, las noticias politicas son negativas para el desempeño de Milei y se esta incubando un malestar general.

Entiendo que habrá mayores hechos de rebeldia hacia el actual gobierno. Muy a pesar mio vislumbro un negro futuro en manos del imperio.