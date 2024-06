Traición: “Falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener”

Desde épocas inmemoriales la traición ha servido a los poderosos a mantener su hegemonía, podemos repasar la historia de los Romanos, los Griegos, los Nobles y los poderes actuales, todos básicamente usan la traición como estrategia de conservar sus privilegios, y por supuesto aumentarlos.

Por ello considerar hoy, que en nuestro país no existe tan antigua “tradición”, es al menos ingenuo, y casualmente es la ingenuidad que parece no nos deja comprender lo que nos pasa.



Hoy nuestra Nación está siendo cooptada por un experimento social y económico, llevado a cabo por el poder extranjero, aunque aquí se quiera señalar a los autores internos, que en definitiva solo forman parte de una traición hacia los que eligen representantes, pensando que nos llevaran a una mejor situación.



Si se desnudase quién o quiénes están detrás de apoderarse de nuestro país y sus riquezas, tendríamos un enemigo común al que combatir, sería entonces Francia en la Final, y todos arengando por nuestra Bandera, o no creen que estaban juntos Peronistas, Radicales, Comunistas Socialistas, Trotskistas, ateos, cristianos, judíos..y de todo el arco social y político arengando por lo mismo..Argentina Campeón..!

Pero la estrategia es que no nos unamos NUNCA, y no viene desde ahora.



Que ganan quienes traicionan el voto popular..? Dinero… puestos políticos… poder…? Les quedará una cuota de dignidad para defender al país…? Sea lo que fuere La Traición es amiga del poder, y entonces un pequeño grupo de personas reduce a la mayoría a sus antojos, pero esta vez la seriedad del caso viene a repetir la década infame de los 90, cuando entregaron todo, y hasta el día de hoy pagamos sus consecuencias.



Usted cree que hacen falta cambios en el Estado, la Justicia, la Política, la Economía…? Yo también..! Pero cuando los cambios piden esfuerzo al pueblo y solo da ventajas al poder económico, debemos preguntarnos si además de ser traicionados, no somos nosotros mismos quienes avalamos con nuestro ACCIONAR o NUESTRO SILENCIO lo que está pasando.



A nada teme más el poder que al pueblo unido… le temían los faraones, los emperadores, los reyes, hasta los presidentes y los tiranos. Contra el Pueblo… no se puede..! Por eso eligen el engaño y la traición..!

No es tarde aún… podemos frenar esta entrega..y darnos la mano… a fin de cuentas solo somos el 95% de la población..!

Jorge L Fernandez Avello.

DNI: 12.862.056

Bariloche