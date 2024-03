La vigencia de la Ley de Tierras

Magdalena Odarda. Legisladora provincial

Viedma

La Justicia declaró la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. A fines del año pasado, mediante el artículo 154 del DNU 70/2023, el Presidente Milei derogó la ley 26.736, conocida como Ley de Tierras.

El 29 de enero de 2024, promovimos un amparo ante el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, contra la vigencia del artículo 154 del DNU. Fue interpuesto por organizaciones ambientalistas como “Árbol de Pie”, las comunidades mapuche “Lafquenche”, integrantes de la comunidad “Futa Anekon”, y personas reconocidas en la lucha por la soberanía nacional, cómo Raul “Yuyo” Briges” afirmo la legisladora provincial.

La acción fue remitida como acción de clase a la causa iniciada por el “CECIM” (Centro de ex combatientes Islas Malvinas La Plata), en la cual recientemente, la Cámara de Apelaciones en los Contencioso Administrativo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto 70/2023. Entre los considerandos de la sentencia, los Jueces indicaron: “…no existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, dado que no hubo impedimentos para que las cámaras del Congreso de la Nación se reunieran. Agregaron que “…la ley de tierras se hizo con razones genéricas expuestas en los considerandos de los decretos de necesidad y urgencia que resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional…el fundamento del DNU impugnado, -solo tres líneas en que atañe a la derogación de la ley 26.737- no exhibe en forma concreta el modo en que ello impactaría en la mejora de la situación socioeconómica argentina y haría imposible de aguardar su tratamiento normal por parte del Congreso”.

Felicitamos al CECIM y a los amicus curiae, “Arbol de Pie” e integrantes de la comunidad mapuche “Lafquenche” y la comunidad indígena “Futa Anekon” por este gran logro.