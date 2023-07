Las tierras en San Antonio

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.573.429

San Antonio Este

Hace más de 20 años que denuncio delitos sin que la justicia de la provincia o federal procedan. Aquí en esta villa Portuaria empieza uno a ver que la mayoría de los Delegados puestos a dedo no cumplen o no saben cumplir con sus obligaciones sirviendo a los intendentes que los manejan a conveniencia de ambos. Por denunciar estas cosas he recibido escraches en mi casa. Las tierras costeras a partir de Saco Viejo hasta Punta Perdices fueron únicamente concesionadas para pastaje por la dirección de Tierras de la Nación a principios del 1900 a los pobladores Ullúa.

Caro Velázquez, unas 30 ha fueron expropiadas u ocupadas por Nación a las que ocupaban los Velázquez y por la provincia unas 20 Hs- para Bosques, que fijó los médanos y dejó a la delegación equipos con tractor que “desaparecieron” lo mismo que el tanque australiano. Por eso denuncié personalmente -como siempre- sin resultado. En las tierras que ocupaban los Ullúa aún en vida del primer ocupante el gobierno rionegrino, en tiempos de Horacio Massaccessi, le “vendió” a Ullúa unas 150 ha de costas a partir de Saco Viejo…que luego se loteó en lo que es ahora Saco Viejo y los dos lotes que en este momento han salido a la venta con carteles y movimientos de tierra que al parecer no tendrían planos aprobados etc.

Desde hace unos diez años a la fecha he denunciado irregularidades en zona de Saco Viejo y el municipio de San Antonio Oeste, con tal de permitir las mismas, dictó una ordenanza en beneficio de quien manifestaba ser el dueño de esas tierras.

Esto va a dar lugar a otro problema como los que tuvo Las Grutas y lo atribuyo a los malos funcionarios y falta de justicia.