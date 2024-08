Lewis, Macri y Weretilneck

Juan Carlos Malgesini DNI 4.673.429



Puerto de San Antonio Este

Quiero referirme a los tres personajes que he nombrado y que tienen incidencia en graves hechos ocurridos en Río Negro. Ya me he referido a Joe Lewis por este medio en diversas oportunidades.

Lewis fue procesado en EE.UU. por diversos delitos, con penas por más de 10 años de prisión. Zafó pagando más de 300 millones de dólares, fue noticia mundial. Relacionado con las causas en N. York en contra de Lewis, la Directora de Promoción y Fortalecimiento para el acceso a la Justicia del ministerio nombrado, Gabriela Carpinetti, envió al Tribunal del distrito un documento, que en su parte pertinente dice “la información que se acompaña respecto al modo en el cual Joe Lewis ha desarrollado sus negocios con serias objeciones legales y éticas”. “Los hechos aquí relatados y su prueba respaldatoria podrían dar cuenta de que – al momento de emprender y desarrollar empresas del grupo radicadas en Argentina, principalmente Hidden Lake S.A. – Joseph Lewis, sus empresas y las personas que las gestionan en su nombre habrían realizado conductas prohibidas por el FCPA (Foreign Corrupt Practice) vinculadas con otras que son objeto de las investigaciones en curso” dice el documento enviado.

Aquí a Lewis le decimos “El rey de la Patagonia” y sus amigos en estos lares son Mauricio Macri, Alberto Weretilneck y la “crema de la justicia y la prensa nacional” que los visita en Lago Escondido ¿o NO? Cómo accedió Lewis las tierras en supuesta violación a la legislación que prohibe la compra parcelas limítrofes con otros países, el impedir el acceso a Lago Escondido. El documento habla de “posible tráfico de influencias”. Todo ello debiera investigarse. Digo.